La expectativa por el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no deja de crecer y, en medio de la ansiedad de los hinchas, apareció una curiosa predicción que rápidamente ganó repercusión en las redes sociales. Una cuenta especializada en astrología publicó cuáles serían, según su interpretación, los momentos más importantes del encuentro, señalando los minutos en los que podrían darse goles, penales o jugadas que cambien el rumbo del partido.

El pronóstico fue compartido por la cuenta @AstroArgumental, que desde hace tiempo realiza análisis astrológicos vinculados al fútbol. En esta oportunidad, difundió un listado con horarios específicos del encuentro entre Argentina y Suiza, aclarando que se trata de una lectura basada en patrones astrales y no de una predicción científica sobre lo que sucederá en el campo de juego.

De acuerdo con ese análisis, durante el primer tiempo habrá varias ventanas de atención. Los primeros minutos destacados son entre las 22:01 y las 22:05, aunque también aparecen como relevantes las 22:09, 22:15, 22:18 y 22:22. Entre todos esos horarios, las 22:18 y las 22:41 sobresalen como los instantes con mayores posibilidades de que ocurra una acción determinante.

La publicación también hace foco en un eventual tiempo agregado. Si el árbitro adiciona minutos antes del descanso, los responsables de la cuenta recomiendan seguir con atención las 22:46 y las 22:50, ya que consideran que allí también podrían desarrollarse situaciones decisivas dentro del encuentro.

Para la segunda mitad, el listado continúa con nuevos horarios señalados: 23:14, 23:17, 23:19, 23:23, 23:30, 23:34, 23:41, 23:47 y 23:52. Según el informe, las 23:17 representan el punto de mayor intensidad energética del partido. Además, si el duelo se extendiera al tiempo suplementario, también aparecen marcadas las 23:57 y las 00:00 como momentos especiales.

Las publicaciones de @AstroArgumental suelen dividir opiniones. Mientras algunos seguidores las utilizan como una especie de cábala antes de cada partido importante, otros las toman simplemente como un entretenimiento más en la previa de los grandes eventos deportivos. Sin embargo, cada vez que comparte este tipo de contenido logra una fuerte repercusión en redes sociales.

A estas predicciones también se sumó la reconocida Mhoni Vidente, quien volvió a referirse al desarrollo del Mundial 2026. La astróloga aseguró que Francia, España, Inglaterra y Argentina serán los cuatro seleccionados que alcanzarán las semifinales. Sin embargo, también afirmó que el título terminará quedando en manos de un equipo europeo.

Más allá de los pronósticos, las cábalas y las interpretaciones astrológicas, el desenlace del partido se conocerá únicamente dentro de la cancha. Allí, Argentina buscará imponerse ante Suiza para seguir soñando con conquistar el Mundial 2026, mientras millones de hinchas seguirán atentos cada minuto señalado por los astrólogos.