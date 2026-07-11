Desde las 22 en Kansas, Argentina se enfrenta a Suiza por el paso a las semifinales del Mundial 2026. Lionel Scaloni define la formación, donde podrá meter modificaciones con relación al triunfo ante Egipto.

“En principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto", ante esto, el DT de la selección Argentina no confirmó el 11 inicial, pero dejó a proveer que no habrán grandes modificaciones, aunque tiene dudas en dos puestos en particular.

Las dos principales dudas pasan por el lateral derecho y el mediocampo. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina compiten por un lugar, el jugador de River rindió al máximo cuando ingresó, siendo clave en el gol de Messi.

Montiel podría estar desde el arranque frente a Suiza.

Por otro lado, Nicolás González podría ingresar en el once por Alexis Mac Allister, aunque el pampeano tiene la ventaja. En este caso, agregaría más juego por los costados y sacaría uno de los 5 de generación de juego, que terminaron rindiendo en el duelo pasado.

Ante este panorama, el 11 que de Scaloni sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina buscará meterse nuevamente en una semifinal de la Copa del Mundo. El ganador del juego ante Suiza, se enfrentará ante el vencedor de Noruega vs Inglaterra, que se verán las caras desde las 18.