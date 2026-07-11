La histórica clasificación de la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026 no solo dejó repercusiones deportivas, sino también un fuerte episodio de violencia en redes sociales. En las últimas horas, Antonela Roccuzzo quedó en el centro de un ataque masivo en su cuenta de Instagram, donde cientos de usuarios publicaron comentarios ofensivos luego del encuentro.

Mientras en Argentina la remontada fue celebrada como una muestra de carácter del equipo de Lionel Scaloni, del otro lado aparecieron cuestionamientos de parte de algunos simpatizantes egipcios. Sin presentar pruebas, comenzaron a difundirse teorías conspirativas que aseguraban que el resultado estuvo condicionado para beneficiar a la Selección Argentina.

Las publicaciones apuntaban directamente contra Lionel Messi, a quien acusaban de haber sido favorecido por un supuesto acuerdo con la FIFA, Gianni Infantino, Donald Trump e incluso con los organizadores del torneo en Estados Unidos. Aunque las decisiones arbitrales fueron revisadas mediante el VAR y la tecnología correspondiente, las versiones sin fundamento se multiplicaron rápidamente.

Como suele suceder en este tipo de situaciones, el enojo no quedó únicamente dirigido hacia los futbolistas. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, terminó siendo uno de los principales blancos del ataque virtual. Su perfil de Instagram se llenó de comentarios agresivos publicados por usuarios que responsabilizaron al capitán argentino por el resultado del encuentro.

Entre los mensajes más duros que aparecieron en sus publicaciones podían leerse frases como: "Una victoria injusta nunca es una gloria"; "¿Cómo está tu esposo, la princesa de la FIFA?"; y "Nunca sentirás la gloria de esta victoria porque sabés, Messi sabe, Argentina sabe, la FIFA sabe y el mundo sabe que el árbitro corrupto los ayudó por el bien de VARgentina".

Los ataques también alcanzaron imágenes familiares que Antonela Roccuzzo había compartido junto a sus hijos. Allí continuaron los comentarios ofensivos con mensajes como: "Egipto estaba enfrentando a Argentina, a la FIFA, al árbitro y al VAR"; "Egipto es el verdadero ganador de este Mundial"; y "Sin la FIFA no son nada", entre otras publicaciones cargadas de bronca.

¿Por qué se la agarran con Antonela Roccuzzo?

Pese al volumen de mensajes negativos, la empresaria rosarina optó por no limitar ni bloquear los comentarios en su cuenta, una medida que muchas figuras públicas suelen adoptar cuando atraviesan campañas de hostigamiento en redes sociales. Hasta el momento, Antonela Roccuzzo tampoco realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Sin embargo, el respaldo de sus seguidores fue mucho mayor que los mensajes ofensivos. Miles de usuarios aprovecharon las mismas publicaciones para dejar palabras de cariño y apoyo hacia Antonela Roccuzzo y su familia, logrando que las expresiones de afecto terminaran eclipsando el episodio de odio generado tras la clasificación de la Selección Argentina.