En un duelo con presencia argentina, Aston Villa empata 0-0 con Nottingham Forest por la ida de las semifinales de Europa League. En el visitante son titulares Dibu Martínez y Emiliano Buendía, en un duelo que ya tuvo una buena intervención de parte del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina. Del otro lado, Nicolás Domínguez va desde el arranque en los Tricky Trees.

Dibu, sublime para mantener el cero

El marplatense ya tuvo una gran atajada que sostiene el cero en su arco ante la jugada de mayor peligro en lo que va del encuentro. Elliot Anderson puso un pase por encima de la defensa para Morgan Gibbs-White, que centró al medio y encontró la llegada de Igor Jesús para rematar, pero el brasileño se topó con una salvada a puro reflejo de Martínez, que en dos tiempos le negó el gol.

Es un encuentro entre dos que ya saben lo que es ganar títulos continentales, pero no lo hacen desde la década de los 80s. Por de Nottingham Forest, se alzó con dos Copa de Europa consecutivas en 1979 y 1980 bajo el mando de Brian Clough, mientras que Aston Villa hizo lo propio en 1982. Después de un largo periplo sin siquiera participar (los Villanos jugaron Conference League en 2023 y Champions League el año pasado tras una ausencia de 41 años), ambos equipos van por una nueva final que los ponga a tiro de otra conquista internacional.