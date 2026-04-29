En el otro cruce que conduce a la final, Atlético Madrid recibe desde las 16 al Arsenal por la ida de semifinales de la Champions League. El Colchonero dirigido por Diego Simeone, que contará con cinco de sus seis argentinos en la convocatoria, quiere volver a una final de la máxima competición europea luego de 10 años y se medirá a los Gunners, que buscan el mismo objetivo, algo que no les llega desde 2006. El encuentro será televisado por Fox Sports, ESPN y Disney+.

Del lado local, Atlético está cuarto en La Liga y viene de romper una racha de cuatro derrotas seguidas en todas las competencias con su victoria ante Athletic Bilbao, que prácticamente le aseguró un lugar en la próxima Champions. Se espera que el Cholo elija hoy desde el arranque a Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. La mala noticia para el Colchonero es la baja por lesión de Nicolás González, que se desgarró y es probable que se pierda lo que queda de temporada. Además, Jan Oblak volvió al arco y estará también hoy, relegando a Juan Musso, clave en la serie ante Barcelona.

Por su parte, Arsenal llega luego de que se le complique mucho la pelea por el título de Premier League. Está primero con 73 puntos tras ganarle a Newcastle, pero tiene un partido más que Manchester City (70) y con una diferencia de gol muy pareja. Llega a esta instancia luego de eliminar con lo justo al Sporting y no contará con Kai Havertz, que se lesionó el fin de semana. El que sí volverá es Bukayo Saka, que vio acción desde el banco el sábado y hoy sería titular.

Posibles formaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Javier Baena; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, William Saliba, Piero Hincapié; Martin Ødegaard, Declan Rice, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

Estadio: Riyadh Metropolitano.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).