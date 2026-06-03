En lo que fue sin dudas el batacazo del día, Argelia le ganó 1-0 como visitante a Países Bajos en su anteúltimo cotejo antes del debut contra Argentina. Los Zorros del Desierto se llevaron un duelo muy parejo en tierras neerlandesas gracias al tanto de Anis Hadj en un duelo donde el arquero argelino Luca Zidane fue una de las figuras. De esta manera, los africanos llegan con el ánimo por todo lo alto a la previa del estreno ante la Scaloneta.

Hadj marcó la diferencia

Cuando parecía que el duelo se moría con el 0-0, uno de los tantos ingresados en la segunda mitad se inspiró para darle la victoria a Argelia. A los 85 minutos, Hadj recibió sobre la derecha, fue recortando hacia el centro y, perfilado para su zurda, sacó un remate espactacular que se metió por el segundo palo, dejando sin chances al arquero Robin Roefs.

De esta manera, el extremo hizo vibrar a la gran cantidad de hinchas argelinos que se acercaron al estadio De Kuip de Rotterdam, que cuando el árbitro dio el pitazo final celebraron de gran manera. Sostenido en buenas intervenciones de Zidane, el arquero hijo del mítico futbolista francés, y complicando por momentos a Países Bajos en la segunda mitad, Argelia se va para los Estados Unidos con un triunfo clave en el bolsillo. Su último amistoso preparatorio será ante Bolivia, ya en Kansas City.