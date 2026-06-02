Cada vez falta menos para que comience el Mundial 2026 y la Selección Argentina ya tiene otro detalle definido en su camino hacia la defensa del título: la FIFA confirmó los dorsales que utilizarán los 26 jugadores elegidos por Lionel Scaloni para la máxima cita del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin grandes sorpresas, los referentes mantendrán los números que ya se transformaron en una marca registrada dentro del ciclo campeón del mundo. Lionel Messi seguirá luciendo la histórica camiseta número 10, mientras que Emiliano Martínez conservará la 23, la misma con la que se convirtió en uno de los héroes de Qatar 2022.

También repetirán varios de los nombres que formaron parte de la conquista en Medio Oriente. Rodrigo De Paul continuará con la 7, Julián Álvarez con la 9, Cristian Romero con la 13, Alexis Mac Allister con la 20 y Lautaro Martínez con la 22, entre otros futbolistas que buscarán volver a dejar su huella en la Copa del Mundo.

Los ocho debutantes de la Scaloneta

Pero no todos tienen historia mundialista. Habrá ocho caras nuevas en la Scaloneta, ocho jugadores que vivirán su estreno absoluto en el torneo más importante del planeta y tendrán la oportunidad de comenzar a escribir su propio capítulo con la camiseta albiceleste. Entre ellos aparecen Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, José Manuel López y Nicolás González.

Con los dorsales confirmados, la Scaloneta sigue tachando casilleros antes del debut. Porque en un Mundial cada detalle cuenta y cada número carga una historia detrás. Algunos buscarán reafirmar su legado; otros intentarán construirlo desde cero. Todos tendrán la misma misión: defender la corona y volver a llevar a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.

Los dorsales de Argentina para el Mundial 2026