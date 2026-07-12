En lo que fue la reanudación oficial del fútbol argentino de primera división, Independiente Rivadavia le ganó 1 a 0 a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En pleno Mundial, la Lepra mendocina y el Matador de Victoria retomaron de manera oficial en el estadio Julio César Villagra del Pirata Cordobés. Ahora, el campeón defensor esperará por el mejor del duelo entre River y Aldosivi de Mar del Plata por una de las llaves de octavos.

Gómez, de penal, puso el 1-0

A los 35 minutos del primer tiempo, un empujón en al área a José Florentín fue sancionado como penal por el árbitro Leandro Rey Hilfer. Luciano Gómez se hizo cargo de la ejecución y engañó a Felipe Zenobio para establecer la ventaja del Azul del Parque, que por ahora está avanzando a los octavos de final.

Lo perdió Tigre dos veces en el final

A falta de 11 minutos para el cierre, un tiro de esquina desde la derecha a favor de Tigre le dio al conjunto de Victoria la chance del empate. Centro que cayó después del punto penal y llegó el defensor Alan Barrionuevo para tocar la pelota de aire que se fue desviada por muy poco, contra el palo izquierdo del arquero Nicolás Bolcato.

La respuesta de La Lepra fue con un cabezazo de Arce que desvió al tiro de esquina el arquero Felipe Zenobio. Y cuando al cronómetro del encuentro le quedaban solamente seis minutos, nuevamente el equipo de la provincia de Buenos Aires llegó profundo por la derecha y entre Sheyko Studer y el despeje final de Iván Villalba, sobre la línea, mantuvieron el cero en la valla del equipo que dirige Alfredo Berti.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonard Costa, José Florentín; Leonel Bucca; Matías Fernández, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Alvarez; Martín Garay, Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Davobe.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba.

Así llegan al partido

Por el lado del conjunto mendocino, el objetivo es seguir en carrera en su defensa del título obtenido de este certamen el año pasado. En la primera instancia, el equipo dirigido por Alfredo Berti superó 2 a 0 a Estudiantes de Caseros con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos. "En todos los frentes nosotros tenemos que pelear, como nos dice Alfredo (Berti). Queremos conseguir una nueva estrella que para nosotros va a ser muy importante y nos va a seguir manteniendo ahí arriba", aseveró Rodrigo Atencio.

En agosto, la lepra mendocina tendrá que jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense de Río de Janeiro Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer que el colombiano Sebastián Villa, que tendría todo arreglado para jugar en Boca Juniors, no viajó con el plantel.

Tigre viene de dejar en el camino a Claypole tras derrotarlo 2 a 0 con goles de Ramón Arias y David Romero. Además de intentar pasar de ronda por Copa Argentina, otro de los objetivos que tiene el plantel dirigido por Diego Dabove será a fin de mes, cuando dispute los playoffs de la Copa Sudamericana. Tras quedar segundo de su grupo con 9 puntos, los de Victoria se medirán ante Nacional de Montevideo en busca del pase a octavos de final.