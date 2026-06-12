Copa Argentina 2026: Fechas y desafíos para River, Boca y más

La organización de la Copa Argentina 2026 confirmó las fechas para los cinco juegos que completarán los 16avos de final, entre los cuales se destacan las presencias de River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro y Racing Club de Avellaneda. Estos partidos tendrán la una particularidad: se jugarán mientras se desarrolla el Mundial 2026. Una situación que podría representar un dolor de cabeza para varios equipos ya que perderían a titulares indiscutidos dentro de sus armados dependiendo del resultado de sus selecciones.

El domingo 12 de julio se dará el juego entre el campeón reinante Independiente Rivadavia de Mendoza con Tigre, el arranque a una seguidilla de encuentros que completarán esta fase de la competencia. El jueves 16 se enfrentarán Racing y Defensa y Justicia, mismo día en que Boca se verá las caras con Sarmiento de Junín. El viernes 17 se darán el duelo de San Lorenzo con Dep. Riestra mientras que River y Aldosivi bajarán el telón a la segunda fase del torneo. Juegos todavía sin sede y con horarios a confirmar.

Debido a que todos los partidos se darán en medio de la Copa del Mundo, son altas las chances de que los equipos con jugadores convocados no puedan utilizarse para estos compromisos. En el primer caso aparece Independiente Rivadavia, que cuenta con Alex Arce en la Selección de Paraguay; un jugador con el que no podrán contar si el equipo guaraní alcanza los cuartos de final (programados entre el 9 y 11 de julio).

En lo que respecta a los últimos cuatro encuentros programados, aquellos que también podrían perder jugadores son River, Boca y San Lorenzo, lo cual podría suceder si los seleccionados de sus jugadores llegan hasta las semifinales (asegurándose, como mínimo, el partido del tercer y cuatro puesto programado por el sábado 18).

El Millonario cuenta con cinco jugadores en la cita mundialista: Gonzalo Montiel (Selección Argentina), Juan Fernando Quintero (Colombia), Kevin Castaño (Colombia), Kendry Páez (Ecuador) y Matías Viña (Uruguay). Del Xeneize únicamente fue llamado Leandro Paredes (Selección Argentina) y en San Lorenzo dice presente el arquero Orlando Gill (Paraguay).