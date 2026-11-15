El Reducido del Torneo de la Primera Nacional 2026 comenzó este fin de semana con la primera ronda, con 14 equipos cruzándose en siete partidos mano a mano en busca de avanzar a cuartos de final, donde se sumará el perdedor del cotejo Godoy Cruz y Tristán Suárez, finalistas que chocarán este domingo por la primera final por el ascenso a la Liga Profesional. Este sábado pasaron de ronda, Atlanta, Ciudad de Bolívar, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, mientras que el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido a los 81 minutos, ganaban los chubutense por 3 a 1 debido al impacto de una bomba de estruendo contra el arquero visitante Nahuel Galardi.

Atlanta superó a Estudiantes de Buenos Aires por ventaja deportiva

El Bohemio igualó 1 a 1 ante El Pincha de Caseros en el Estadio Don León Kolbowski y avanzó, había comenzado abajo en el marcador, sin embargo, reaccionó de inmediato para devolver la paridad al marcador y pasar de ronda gracias a la ventaja deportiva.

Ciudad Bolívar se impuso 2 a 1 en su visita a Temperley y avanzó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El Gasolero había comenzado arriba en el marcador gracias al tanto de Gabriel Hauche. Sin embargo, las Águilas dieron vuelta el resultado y pasaron a la siguiente ronda.

Colón derrotó a Midland en Santa Fe y se metió en cuartos. El Sabalero contaba con ventaja deportiva por ser el mejor clasificado y con un empate pasaba de ronda, pero en el cierre del primer tiempo Federico Rasmussen marcó el único gol del partido que le dio tranquilidad al conjunto de Rojinegro, que dio el primer paso soñando con el ascenso.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no tuvo, ni pasó sobresaltos y eliminó a Almirante Brown. El Lobo jujeño derrotó a la Fragata gracias a los tantos de Mauro Cachi, de penal, y de Abel Argañaraz -ambos en el segundo tiempo- y sigue con vida en el Reducido.