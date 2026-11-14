La solidaridad de los clubes de barrio se puso en marcha tras la explosión de gas que sacudió a Remedios de Escalada y dejó un saldo de un muerto, 30 heridos y dos directivos de Metrogas detenidos. Frente a la emergencia, distintas instituciones deportivas y sociales de la zona sur del Gran Buenos Aires ofrecieron sus instalaciones para brindar refugio, asistencia y contención a los vecinos damnificados.

La iniciativa busca dar una respuesta concreta a las familias que debieron abandonar sus viviendas o necesitan un lugar donde resguardarse mientras se evalúan las consecuencias del siniestro.

Entre las instituciones que se sumaron a la campaña solidaria están los clubes Lanús, Talleres de Remedios de Escalada, Villegas y Defensores de Banfield, además del Grupo Scout N° 319 del Club Social y Deportivo San Martín.

Qué clubes ofrecen ayuda y resguardo en Remedios de Escalada

Uno de los primeros en expresar su solidaridad fue el Club Atlético Lanús. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, manifestó su acompañamiento a las personas y comercios afectados y aseguró que se encontraba "a entera disposición para colaborar y brindar la ayuda necesaria".

La institución también informó que integrantes del club estaban presentes en la zona y mantenían una comunicación permanente con el Municipio para coordinar la asistencia.

Por su parte, el Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada puso sus instalaciones a disposición de los vecinos. Este sábado al mediodía ya había recibido a una familia que necesitaba alojamiento. "Directivos del club en conjunto con el Municipio y La Cruz Roja, trabajamos para colaborar y dar respuesta a quienes más lo necesitan en este momento tan difícil", comunicaron desde la institución.

El Club Villegas también abrió sus puertas para recibir a los vecinos y las familias afectadas. Entre los servicios ofrecidos se encuentran espacios de resguardo, baños y vestuarios, además de asistencia según las necesidades que vayan surgiendo.

A la iniciativa se sumaron Defensores de Banfield, que puso sus instalaciones a disposición, y el Grupo Scout N° 319 del Club Social y Deportivo San Martín.

Dónde conseguir ayuda: direcciones y teléfonos de los clubes

Las siguientes son las direcciones y vías de contacto de las instituciones que ofrecieron sus instalaciones para brindar refugio y asistencia a los vecinos afectados por la explosión.

Club Atlético Lanús – Sede social

Dirección: avenida 9 de Julio 1680, Lanús.

Teléfono: 4357-9200.

Club Villegas

Dirección: General Villegas 811, Remedios de Escalada.

Teléfono: 4288-2846.

Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada

Dirección: Coronel Timote 3401, Remedios de Escalada.

Teléfono: 11 2123-6668.

Club Social y Deportivo San Martín

Dirección: Andrés Marraspín 3548, Remedios de Escalada.

Teléfono: 11 4047-5362.

Club Defensores de Banfield

Dirección: José María Penna 1610, Banfield.

Teléfono: 11 4242-7994.

Aquellas personas que necesiten asistencia pueden comunicarse con las instituciones arriba mencionadas para consultar la disponibilidad de los espacios y coordinar la ayuda. En medio de la emergencia, que golpeó a numerosas familias, la respuesta de los clubes y las organizaciones barriales muestra el papel que cumplen estas instituciones en la vida comunitaria.