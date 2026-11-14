Jeremías "Conan" Ledesma es 100% Canalla. Lo que comenzó como un préstamo terminó convirtiéndose en una continuidad definitiva: Rosario Central ejecutó la opción de compra por el arquero y se quedará con su ficha a cambio de una cifra cercana a los 2 millones de dólares, que ingresarán a las arcas de River.

El guardameta tenía que regresar al Millonario una vez finalizada la temporada, pero su presente en Rosario cambió los planes. En el conjunto dirigido por Jorge Almirón encontró continuidad, confianza y un lugar importante dentro de la estructura del equipo. Por eso, la dirigencia auriazul decidió avanzar con la compra y asegurar su permanencia.

La operación contempla el cumplimiento de una cláusula de obligación de compra que estaba incluida en el préstamo por un año y que se activaba ante determinados objetivos deportivos. Según informó La Página Millonaria, Central ya hizo uso de esa posibilidad y deberá desembolsar alrededor de dos millones de dólares por el pase del arquero.

La historia de Ledesma en River había sido muy diferente. Llegó a Núñez con la expectativa de competir por el puesto con Franco Armani, pero nunca consiguió afianzarse como titular. Durante su etapa en el club disputó apenas siete encuentros, recibió siete goles y consiguió mantener su arco en cero en tres oportunidades.

A comienzos de 2026, el escenario cambió todavía más. La lesión de Armani abrió una posibilidad en el arco millonario, mientras Ledesma terminó marchándose a Rosario Central y Santiago Beltrán comenzó a ganar terreno hasta convertirse en una alternativa importante para el puesto.

El rendimiento de Conan Ledesma en Rosario Central: partidos disputados, goles recibidos y vallas invictas.

En el Canalla, en cambio, Conan volvió a sentirse protagonista. Con 125 partidos disputados, 133 goles recibidos y 38 vallas invictas, construyó una etapa de mayor continuidad y se transformó en una pieza importante del equipo rosarino.

De esta manera, River resuelve definitivamente la situación contractual de un arquero que no logró consolidarse en Núñez, mientras Rosario Central asegura a un futbolista que encontró su lugar y que ahora continuará defendiendo los colores del club donde se formó y dio sus primeros pasos como profesional.