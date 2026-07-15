La cuenta regresiva está llegando a su fin. En apenas unas horas, la Selección argentina volverá a salir a escena en el Mundial 2026 para disputar un partido que promete quedar grabado en la memoria de millones. Del otro lado estará Inglaterra y en juego habrá mucho más que una clasificación: el boleto a la gran final de la Copa del Mundo.

El escenario de semejante espectáculo será el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una de las joyas arquitectónicas más impactantes del deporte mundial. Allí, desde las 16, el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará seguir escribiendo una historia de resiliencia y carácter en un torneo donde ya protagonizó remontadas que alimentaron la ilusión de todo un país.

Con Lionel Messi disputando el último Mundial de su extraordinaria carrera, la Albiceleste afrontará una nueva prueba de fuego ante un rival de jerarquía y en un cruce que siempre despierta emociones especiales. La expectativa es enorme y las más de 70 mil personas que colmarán las tribunas serán testigos de una semifinal que paraliza al planeta fútbol.

Un estadio de primer nivel para una semifinal de alto voltaje

Inaugurado en 2017, el Mercedes-Benz Stadium es considerado uno de los recintos deportivos más modernos del mundo. Con capacidad para más de 71 mil espectadores, alberga habitualmente los partidos de Atlanta Falcons de la NFL y Atlanta United de la MLS, además de ser sede de grandes eventos internacionales.

La Selección argentina ya conoce este escenario. En los octavos de final protagonizó allí una remontada inolvidable frente a Egipto, cuando logró revertir un 2-0 adverso en el tramo final del encuentro para terminar imponiéndose gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Las curiosidades del Mercedes-Benz Stadium

Uno de sus grandes atractivos es el espectacular techo retráctil compuesto por ocho paneles triangulares que simulan los pétalos de una flor. Cuando se abren o cierran generan un impresionante efecto visual que recuerda al lente de una cámara fotográfica.

Además, cuenta con una gigantesca pantalla circular de 360 grados, considerada una de las más grandes del planeta. Con 17 metros de altura y una extensión equivalente a tres campos de fútbol, permite una experiencia visual única desde cualquier sector del estadio.

Otro detalle que lo distingue es su política de precios accesibles para alimentos y bebidas, algo poco habitual en los grandes escenarios deportivos de Estados Unidos. También posee un exclusivo túnel de salida que permite a los aficionados observar muy de cerca a los futbolistas en los instantes previos al partido.

Con semejante marco y una plaza en la final en juego, Atlanta se prepara para vivir una jornada histórica. Argentina e Inglaterra volverán a cruzar sus caminos en un duelo que promete emociones fuertes y que definirá quién seguirá soñando con levantar la Copa del Mundo.