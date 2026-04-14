No fue una serie más. Atlético de Madrid tuvo que jugar al límite para dejar en el camino a Barcelona y meterse en semifinales de la UEFA Champions League. Y tras el partido, Diego Simeone dejó en claro cómo se construyó la clasificación.

“El partido no iba a pasar por defender. Ellos te llevan a defender aunque no quieras, pero sabíamos que teníamos que atacar e imponernos”, explicó el entrenador, marcando el enfoque con el que su equipo afrontó la serie.

El Cholo reconoció la jerarquía del rival y lo difícil que fue controlarlo: “Juegan a una velocidad increíble. Si cometés errores, no te perdonan”. Aun así, destacó la capacidad de reacción de sus dirigidos para sostenerse en partido.

Dentro de ese contexto, valoró actuaciones individuales y colectivas, como el primer tiempo de Antoine Griezmann y el despliegue de Marcos Llorente, además del aporte de los relevos.

También hubo espacio para respaldar a Clément Lenglet, que supo sobreponerse a un error en un escenario adverso: “No era fácil y terminó haciendo un muy buen partido”.

Los protagonistas coincidieron en el análisis. Griezmann habló de una serie “muy difícil”, mientras que Koke resaltó la fortaleza mental del equipo para reponerse en momentos críticos.

Atlético entendió cómo jugar este tipo de partidos. Y lo ejecutó con una mezcla de intensidad, convicción y lectura que le permitió dar otro paso grande en Europa.