En uno de los duelos más atractivos de la jornada, Atlético Madrid metió un triunfazo 2-0 ante Barcelona en el Camp Nou por los cuartos de final de la Champions League. Con un Julián Álvarez decisivo marcando un golazo de tiro libre y otro tanto de Alexander Sørloth, los dirigidos por Diego Simeone, que tuvieron a Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone en el once, sacaron una ventaja clave ante los catalanes y quedaron cerca de las semifinales. La vuelta será en una semana, en el Riyadh Metropolitano.

En un encuentro donde los dos tuvieron ocasiones con sus estilos contrapuestos, el punto de inflexión estuvo en la expulsión de Pau Cubarsí por último hombre. El central del Barcelona bajó a Giuliano Simeone y el rumano István Kovács (que amonestó en primera instancia) lo expulsó luego de un llamado del VAR. Aquel momento fue capitalizado a fondo por Julián Álvarez, que se sacó un gol espectacular de la galera colgando ese tiro libre del ángulo para darle la ventaja al Colchonero con su noveno gol en esta Champions.

Picó fuerte. El tremendo gol de tiro libre de Julián Álvarez marcó el camino para el Atlético. (Foto: AFP)

El segundo tiempo arrancó con un Barcelona intentando reaccionar y generando una chance clara que Lamine Yamal no pudo concretar incluso habiendo superado la salida de Musso. Del otro lado y pese a que su equipo se replegó, Simeone buscó refrescar el ataque con las entradas de Alex Baena y Sørloth, algo que terminó dándole rédito. Un centro de Matteo Ruggeri y el posterior anticipo del noruego se convirtió en un 2-0 que puede ser clave para el futuro de la llave. Triunfo resonante del Atlético, que se lleva a Madrid una distancia importante que intentará aguantar para así sacar boleto a semis y quedarse con el segundo mata-mata de la temporada ante el Barça.

Barcelona 0-2 Atlético, los goles

El duelo se abrió por la descomunal pegada de Álvarez, que ya empieza a hacer de sus tantos de tiro libre una sana costumbre. Luego de la expulsión de Cubarsí, la Araña se hizo cargo del tiro libre frontal y con una comba exquisita que cayó justo sobre el arco de Joan García estableció la ventaja para el Colchonero justo antes del entretiempo.

En el complemento, el Atlético sufrió pero el Cholo Simeone buscó cambios ofensivos para aprovechar el hombre de más y la apuesta le salió redonda a veinte minutos del cierre. Griezmann encontró con un gran pase la trepada de Ruggeri, que sacó un centro de primera para el anticipo de Sørloth cuyo tanto estableció un 2-0 que puede ser fundamental en la serie.

Último hombre y roja para Cubarsí

En la jugada previa al tanto de Álvarez, fue otro argentino el que provocó la falta y la expulsión del central del Barcelona. Luego de un muy buen pase de la Araña para el pique de Giuliano Simeone, éste se iba contra el arco cuando fue bajado por Cubarsí. Pese a la amarilla inicial del rumano István Kovács, el llamado del VAR hizo que el rumano corrija su decisión y expulse al central catalán.

Musso apareció en el comienzo

A sólo tres minutos de comenzado el duelo el arquero argentino tuvo que trabajar para sostener el cero en su arco. Luego de que un balón quedara suelto Lamine Yamal encontró rápidamente a Marcus Rashford, que se acomodó para su derecha y sacó un tiro que Musso, jugado hacia su palo izquierdo, alcanzó a tapar con los pies.

Formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Estadio: Spotify Camp Nou.

Árbitro: István Kovács (Rumania).

Así llegan

Si bien Atlético llega a este encuentro con el antecedente favorable de haber dejado afuera con lo justo al Barcelona en la Copa del Rey, en La Liga sufrió una derrota reciente que añade presión al duelo. Para hoy, el Cholo optó por Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez de arranque, mientras que Nicolás González y Thiago Almada esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes. El gran ausente en el Atleti sigue siendo Jan Oblak, que continúa lesionado y lo esperan para el duelo de vuelta.

Molina, de buenos últimos rendimientos, será titular en el Camp Nou.

Por su parte, el Barça llega con la firme intención de imponer su juego y su localía. Con Robert Lewandowski desde el arranque y haciendo trío de ataque con Lamine Yamal y Marcus Rashford, los de Hansi Flick pretenden encaminar la eliminatoria como locales y acceder a las semifinales de Champions por segunda edición consecutiva. La gran ausencia para este partido será la de Raphinha, que sigue afuera por lesión.