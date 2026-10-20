La Champions League vuelve a poner a prueba al Atlético de Madrid. Este martes, el conjunto dirigido por Diego Simeone visitará al Stuttgart por la tercera jornada de la fase de liga, en un encuentro que promete intensidad y que tendrá a Julián Álvarez entre los nombres a seguir. El equipo español buscará trasladar su buen presente al escenario europeo y conseguir un resultado importante lejos de casa.

El partido se disputará desde las 16 de Argentina, con el equipo alemán como local. Para el Atlético, el desafío será sostener la regularidad que encontró en las últimas presentaciones y continuar sumando en una competencia en la que cada punto puede resultar determinante.

El Stuttgart quiere aprovechar su localía

El conjunto alemán llega con confianza después de sus últimas actuaciones en Europa. Tras superar al Slovan Bratislava, buscará encadenar otro resultado positivo para mantenerse en la pelea dentro de la fase de liga.

Sin embargo, su presente en la Bundesliga muestra otra cara. El Stuttgart viene de caer por 1-0 frente al Hamburgo y necesita recuperar sensaciones ante su público. Con una propuesta ofensiva y presión sobre la salida rival, el equipo de Sebastian Hoeneß intentará incomodar al Atlético y aprovechar cualquier oportunidad para golpear.

El Atlético busca extender su buen momento

Del otro lado, el equipo del Cholo Simeone llega con argumentos para ilusionarse. Después de la derrota ante Liverpool en Anfield, el Atlético consiguió recuperar solidez y contundencia, con una seguidilla de resultados positivos en las distintas competiciones.

La atención también estará puesta en Julián Álvarez, una de las principales referencias ofensivas del conjunto madrileño. El delantero argentino buscará tener protagonismo en un partido exigente, acompañado por un equipo que pretende sostener su intensidad y aprovechar los espacios que pueda dejar el Stuttgart.

Con experiencia internacional y variantes en ataque, el Atlético intentará imponer su juego desde el comienzo y conseguir una victoria que fortalezca sus aspiraciones en la Champions.

Las formaciones de Stuttgart y Atlético de Madrid

Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Julián Chabot, Ramon Hendriks; Grischa Prömel, Angelo Stiller; Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Chris Führich; Dženan Pejčinović.

DT: Sebastian Hoeneß.

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Álex Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena; Lee Kang-in, Julián Álvarez.

DT: Diego Simeone.

Horario y datos del partido

Partido: Stuttgart vs. Atlético de Madrid.

Competencia: Champions League.

Jornada: tercera fecha de la fase de liga.

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 16 de Argentina, 13 de México y 21 de España.

Estadio: localía del Stuttgart.

El escenario está preparado para un cruce de alto voltaje: el Stuttgart buscará hacer valer su localía y el Atlético intentará confirmar su recuperación europea. Con Julián Álvarez como uno de los focos de atención, los dirigidos por Simeone van por un triunfo que les permita seguir creciendo en el máximo torneo continental.