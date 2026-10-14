En uno de los partidos del día, Real Madrid le ganó 4-3 a Roma en el Olímpico por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. El conjunto italiano ganaba 3-1 con dos asistencias de Matías Soulé, pero el Merengue sumó una noche épica más a su enorme registro y terminó remontando en los últimos minutos en el retorno de José Mourinho, que estuvo tres años con los giallorossi y consiguió la UEFA Conference League. En el local fueron titulares, además de Soulé, Paulo Dybala y Nahuel Molina, mientras que Leonardo Balerdi entró en el complemento.

Roma 3-4 Real Madrid, los goles

Luego de comenzar mejor en el partido, Roma logró abrir la cuenta en el Olímpico. Luego de una muy buena circulación, Soulé encontró por el medio a un De Roon que no dudó en patear de primera desde la medialuna. Su remate, con un desvío en el medio, terminó por vencer a Thibaut Courtois para el 1-0.

Poco después, sin embargo, llegó la reacción de Real Madrid. Luego del mal cálculo de un defensor romanista, Mbappé quedó de frente al arco para rematar y, fiel a su estilo, no perdonó. El remate, también desviado levemente en el camino, venció la estirada de Pierluigi Gollini y se transformó en el empate.

Sin embargo, un gran comienzo de la segunda mitad para Roma decantó en que los italianos restablezcan la ventaja. Una recuperación después de una pelota perdida por Vinícius Júnior terminó en Rodrigo Mora que esperó el momento justo para habilitar a Malen para que el neerlandés, de zurda y con un leve roce en el camino, ponga el 2-1.

Cinco minutos más tarde, apareció el tercero de la Loba. Con espacio y mucho tiempo para recibir, Soulé puso un gran pase entre líneas para la diagonal de un Malen que controló hacia adelante y definió de gran forma ante Courtois. A pesar de que inicialmente fue anulado, el gol fue rápidamente convalidad por el VAR, estirando la ventaja de Roma.

Parecía que el encuentro estaba en manos del local, pero Real Madrid siempre tiene ese plus. A siete minutos del cierre, el ingresado Carlos Espí aprovechó una floja respuesta de Gollini ante un cabezazo de Endrick y capturó el rebote para descontar, encendiendo la ilusión del empate.

Desde allí, el Merengue fue a la carga y, apenas dos minutos después, otro de los que entró desde el banco iba a poner el empate. Córner de Arda Güler bombeado y anticipo de cabeza de Endrick, que la puso de cabeza contra el palo derecho y estableció una igualdad totalmente impensada, con todavía cinco minutos por jugarse.

Ya pisando el tiempo adicional, la locura de la remontada se completó con otro córner. Nuevamente Güler la puso al área, esta vez desde la derecha y apareció Antonio Rüdiger, justo un ex Roma, para conectar de derecha cayéndose y hacer realidad lo impensado: un Real Madrid que jugó un mal partido terminó dando vuelta 4-3 el duelo en el Olímpico de la mano de los que ingresaron desde el banco de suplentes para sumar su segundo triunfo en la Champions.

Dybala se reencontró con Mourinho y salió por lesión

En una previa especial para el DT del Real Madrid en su retorno a uno de sus ex clubes, que desplegó un gran recibimiento dedicado a él, uno de los momentos más destacados fue el saludo entre Mourinho y Dybala. Responsable de su llegada a Roma en 2021, el portugués se dio un sentido abrazo con el delantero argentino, con el que compartió tres años en la capital italiana.

El sentido abrazo entre Mourinho y Dybala en su reencuentro.

Lamentablemente para la Joya, su partido se terminó en el entretiempo. Antes de reanudarse el encuentro, el argentino fue reemplazado por Rodrigo Mora y luego el club informó que fue debido a un tirón, la segunda modificación de la noche en Roma debido a lesiones, ya que en el primer tiempo Manu Koné abandonó el campo.

Formaciones

Roma: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Manu Koné, Marten De Roon, Wesley; Matías Soulé, Paulo Dybala; Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Olímpico de Roma.

Árbitro: François Letexier (Francia).

La previa

Por el lado local, Roma viene de empatar ante el Como por la Serie A el fin de semana, y también lo hizo en su debut europeo contra Fenerbahçe buscará dar el golpe contra el máximo ganador de la competencia. De los cinco argentinos disponibles, Gian Piero Gasperini pone a Dybala, Soulé y Molina desde el arranque, mientras que Leonardo Balerdi y Santiago Castro serán suplentes. El último enfrentamiento oficial entre ambos por la Champions fue en noviembre de 2018, y la Loba buscará revancha, ya que cayó 0-2 como local.

Dybala, entre los titulares de Roma ante Real Madrid.

De parte de Real Madrid, el conjunto español empezó venciendo 2-0 a Inter por la primera fecha, pero a pesar de su triunfo del fin de semana ante Villarreal, marcha cuarto en La Liga. La novedad en la Casa Blanca es que Vinícius Junior, que viene de una insólita expulsión en aquel duelo y será titular hoy, ha conocido su sanción poco antes de este encuentro y tendrá cuatro partidos de suspensión, incluido el clásico ante Barcelona. Por su parte, Mourinho volverá a encontrarse con Roma después de dirigirlo entre 2021 y 2024, con un título y una final de Europa League alcanzadas.