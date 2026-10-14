En una jornada repleta de goles, el campeón Paris Saint-Germain le ganó 4-2 a Manchester City como visitante y lidera la tabla de la Champions League. El conjunto parisino dio un golpe de autoridad y es uno de los nueve equipos que sigue con puntaje ideal en estas dos fechas, pero quedó en el primer lugar por diferencia de gol y tantos convertidos en estas dos jornadas.

Después de lo que fue la paliza al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes en su debut, el PSG tenía el gran desafío de visitar a los Citizens y cumplieron con creces en lo que fue por momentos un auténtico baile, los de Luis Enrique se impusieron con los tantos de Desiré Doué, Ousmane Dembelé, Vitinha y Maghnes Akliouche para concretar su segunda victoria al hilo en la Champions, quinta entre todas las competencias. Con diez goles a favor y una diferencia de +7, los franceses miran a todos desde arriba.

Así quedó la tabla

Con este resultado, el vigente campeón se posiciona entre los protagonistas de la tabla general, en la que Barcelona (+7, pero con 9 goles a favor) y Aston Villa (misma situación) son los que lo escoltan. Además, Sporting de Lisboa, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Stuttgart y Betis también comenzaron con dos triunfos en sus primeras presentaciones.

PSG, en la cima de la clasificación.

El PSG tendrá ahora otro desafío de máxima exigencia: el martes 20 de octubre recibirá al Barcelona en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada. El conjunto catalán también llega con dos victorias, luego de imponerse ayer por 4-1 ante Galatasaray en Turquía. Recordemos que los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto jugarán una eliminatoria previa entre ellos por los otros ocho lugares en esa instancia.