En el que es quizás el choque más atractivo de la competencia, el Paris Saint-Germain recibe desde las 16 al Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League. Los parisinos, últimos campeones, abren la serie de local buscando una nueva final ante los bávaros, ya consagrados en Bundesliga y que llegan en un gran momento y con una estadística entre ambos que intimida: ha ganado sus últimos 5 enfrentamientos directos de Champions contra el PSG. El encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+.

Los de Luis Enrique vienen de dejar atrás a Liverpool con un incontestable 4-0 en el global y disputarán sus terceras semifinales consecutivas, en busca de su segunda final y de convertirse en el primer equipo en repetir título desde el Real Madrid de Zinedine Zidane, que encadenó tres conquistas entre 2016 y 2018. Luego de golear al Angers en la última fecha de Ligue 1, PSG quedó a seis puntos del escolta Lens con 4 encuentros por jugarse, incluido el cruce entre ambos.

Por su parte, el Bayern llega al duelo de ida con la Bundesliga ya sentenciada y habiéndose asegurado el pase a la final de la Copa de Alemania la semana pasada. Habiendo llegado al punto álgido de una temporada casi impecable en un gran momento, los de Vincent Kompany, que no contarán con Serge Gnabry por una lesión que lo sacará del resto de la campaña y del Mundial 2026, van por la duodécima final de Champions de su historia.

Posibles formaciones

PSG: Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Estadio: Parque de los Príncipes.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza).