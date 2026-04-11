Barcelona no dejó dudas y se adueñó del clásico de Cataluña con una actuación contundente. En el Camp Nou, el equipo de Hansi Flick goleó 4-1 al Espanyol y ratificó su dominio en la ciudad, además de consolidarse como líder de LaLiga con una ventaja cada vez más firme.

El conjunto blaugrana golpeó rápido y marcó el rumbo del partido desde el arranque. A los 9 minutos, Ferrán Torres abrió el marcador tras un preciso córner ejecutado por Lamine Yamal, y antes de la media hora volvió a aparecer para estirar la diferencia con una definición mano a mano tras una gran asistencia del juvenil.

Con el 2-0, el Barça manejó los tiempos y controló el juego ante un rival que no encontraba respuestas. Sin embargo, en el inicio del complemento, el Espanyol logró descontar a través de Pol Lozano, que aprovechó un rebote en la puerta del área para darle algo de suspenso al encuentro.

Pero la reacción visitante duró poco. En el tramo final, cuando el partido entraba en su recta decisiva, Barcelona volvió a acelerar y liquidó la historia. Primero fue Lamine Yamal, que capitalizó un error del arquero para marcar el tercero, y luego Marcus Rashford selló la goleada con una definición precisa tras una gran jugada colectiva.

El 4-1 no solo significó quedarse con el clásico, sino también dar un golpe en la pelea por el título. Con este triunfo, el equipo de Flick alcanzó los 79 puntos y le sacó una diferencia considerable a su perseguidor, el Real Madrid, que dejó unidades en el camino.

En una temporada exigente, con doble competencia, el Barcelona muestra solidez, jerarquía y un funcionamiento que lo posiciona como el principal candidato. Y en el clásico, como manda la historia, volvió a dejar en claro quién manda en Cataluña.