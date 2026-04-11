Atlético de Madrid dejó pasar una oportunidad en LaLiga y se volvió con las manos vacías de Sevilla. El equipo de Diego Simeone cayó 2-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán en un partido donde tuvo la pelota, pero no la contundencia. En un once con presencia argentina, el conjunto colchonero no logró traducir el dominio en resultado.

El arranque fue cuesta arriba. A los 9 minutos del primer tiempo, Akor Adams adelantó al Sevilla desde el punto penal y puso en ventaja al local. El golpe obligó al Atlético a reaccionar, y lo hizo con una de sus armas: el juego aéreo. A los 34, Javier Boñar conectó de cabeza y marcó el empate que le daba aire al equipo de Simeone.

Sin embargo, cuando parecía que el partido se encaminaba hacia un trámite más favorable para la visita, Sevilla volvió a golpear. En el cierre de la primera mitad, a los 46 minutos, llegó el segundo tanto del local, nuevamente por la vía aérea, en una acción que dejó sin respuestas a la defensa rojiblanca.

En el complemento, Atlético monopolizó la posesión, con un 64%, pero le faltó profundidad y claridad en los metros finales. Pese a los intentos y algunas aproximaciones, nunca logró quebrar la resistencia del conjunto andaluz.

Con esta derrota, Atlético de Madrid se mantiene en el cuarto lugar con 57 puntos y pierde terreno en la pelea de arriba, mientras que Sevilla toma aire en la tabla y suma tres unidades valiosas para escalar posiciones.