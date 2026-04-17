Atlético Regina repudia amenaza a su ayudante técnico Maslowski

El Club Atlético Regina repudió enérgicamente lo sucedido el 14 de abril cuando el ayudante técnico del equipo de primera división de fútbol de la entidad, Jonathan Maslowski recibió una amenaza en su local comercial de General Roca con la frase “Te quedan pocos días”. Tanto la persona como el vehículo de la misma fueron identificados y ahora se espera que la justicia pueda actuar de la mejor manera.

En un comunicado la entidad Alba aseguro que "desde nuestra institución repudiamos lo ocurrido y brindamos nuestro total apoyo a Jonathan y toda su familia en este momento".

Vale recordar que "en las últimas horas, Jonathan Maslowski, ayudante de campo de Atlético Regina, denunció haber sido víctima de una amenaza que apareció escrita en la puerta de su local comercial, en un hecho que generó fuerte preocupación en el ambiente.

Según publicó el propio integrante del cuerpo técnico que lidera Diego Napolitano, en sus redes sociales, el episodio ocurrió el 14 de abril por la mañana. Tras encontrar el mensaje intimidante, revisó las cámaras de seguridad y aseguró haber identificado al responsable, señalando directamente a Ezequiel Marengo, actual director técnico del club La Amistad de Cipolletti.

En su descargo, el integrante del cuerpo técnico dejó en claro que no mantiene “ningún tipo de relación ni problema” con el entrenador apuntado, y remarcó que lo ocurrido “supera cualquier rivalidad, discusión de partido o chicana futbolística”. Además, expresó su preocupación por el impacto que este tipo de situaciones genera en el entorno familiar, dejando en evidencia que el conflicto ya trascendió lo estrictamente deportivo.

El caso no quedó solo en redes sociales. Maslowski también realizó la denuncia policial correspondiente, acompañando la presentación con registros fílmicos, imágenes del mensaje intimidatorio y documentación oficial, aunque preservando sus datos personales.