Italia busca una nueva oportunidad tras su eliminación del Mundial 2026

El mes pasado, Bosnia derrotó a Italia en la tanda de penaltis y se clasificó para el Mundial de 2026, un resultado que tuvo repercusión internacional. Con esta eliminación, los italianos sufrieron su tercera ausencia consecutiva del torneo, convirtiéndose en el único campeón del mundo en registrar esta racha negativa.

A pesar de la situación actual, existe la posibilidad de que Italia tenga una nueva oportunidad de clasificarse para el Mundial. Según The Athletic, Irán está considerando no participar en la competición debido al contexto de conflictos con Estados Unidos e Israel. Si los iraníes se retiran, la FIFA tiene autonomía para llevar a cabo el proceso de sustitución, pudiendo definir los criterios e indicar otro equipo según lo considere apropiado, basándose en el reglamento del campeonato.

Entre las alternativas que se barajan se encuentra la celebración de una eliminatoria adicional con representantes de la Confederación Asiática de Fútbol y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, ​​para determinar un nuevo clasificado. La decisión final dependerá de un análisis interno de la organización responsable de encontrar una solución.



Hasta la fecha, la FIFA no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Por lo tanto, cualquier decisión sobre un posible reemplazo permanece sin definir y sujeta a los criterios propios de la organización, sin obligación alguna de seguir clasificaciones, campañas recientes o formatos de clasificación tradicionales. La resolución del caso dependerá exclusivamente de una evaluación interna.



Si se libera un cupo, el equipo elegido se uniría al Grupo G, junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. La Copa Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con fecha de inicio prevista para el 11 de junio y fecha de finalización para el 19 de julio.