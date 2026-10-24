Atlético Tucumán consiguió una importante victoria por 1 a 0 frente a Tigre en el estadio José Dellagiovanna en Victoria en el norte del conurbano bonaerense en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El equipo norteño se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, a los 27 minutos del segundo tiempo, y recuperó la sonrisa en la previa de su compromiso por las semifinales de la Copa Argentina 2026 ante Platense, que se jugará el miércoles venidero en Salta.

El delantero fue el gran protagonista de la noche: convirtió el único tanto del encuentro con un cabezazo y, pocos minutos después, vio la tarjeta roja por doble amonestación. Pese a quedarse con diez jugadores, el “Decano” logró sostener la ventaja. Después de un primer tiempo sin goles, Atlético Tucumán encontró la diferencia a los 27 minutos del complemento. Infante desbordó por la banda y envió un gran centro al área, donde apareció Ramiro Ruiz Rodríguez para conectar un cabezazo y poner el 1-0.

El gol llegó después de una clara oportunidad que el equipo tucumano había desperdiciado: Nicola sacó un remate desde media distancia que se estrelló en el travesaño y, en el rebote, Ruiz Rodríguez no logró acertarle al arco.

La insistencia del “Decano” terminó dando resultado con una jugada que tuvo a Infante como asistidor y a Ruiz Rodríguez como encargado de definir. El autor del gol pasó rápidamente de la alegría a la frustración. Ruiz Rodríguez recibió su segunda tarjeta amarilla por una dura entrada sobre “Pity” Martínez y fue expulsado cuando Atlético Tucumán ya estaba en ventaja.

La expulsión obligó al conjunto tucumano a afrontar el tramo final con un jugador menos, mientras Tigre buscaba aprovechar la superioridad numérica para alcanzar el empate.

En los últimos minutos, Atlético realizó modificaciones para reorganizarse: ingresaron Manuel Brondo por Nicolás Laméndola y, posteriormente, Compagnucci y Fernández en reemplazo de Tesuri y Godoy. El encuentro comenzó con un Tigre más peligroso. Dómina generó varias situaciones durante los primeros minutos y exigió a la defensa visitante. También participó en una jugada que terminó con una oportunidad para Santiago López.

La ocasión más clara del local en la primera etapa llegó después de una pérdida de Godoy. Dómina asistió a Russo, quien quedó frente a Ingolotti, pero no consiguió definir al arco.

Atlético Tucumán venció a Tigre y llega afilado a la semifinal de la Copa Argentina

Atlético Tucumán también tuvo sus oportunidades. Ruiz Rodríguez estuvo cerca de convertir tras una buena asistencia de Di Plácido, aunque su remate se fue por encima del travesaño. Más tarde, ganó en velocidad luego de un pelotazo cruzado, pero definió con poca potencia.

En el complemento, el equipo tucumano logró adelantarse en el marcador y resistió con diez futbolistas tras la expulsión de su goleador. La victoria representa un impulso importante para Atlético Tucumán, que se prepara para enfrentar a Platense en las semifinales de la Copa Argentina.

Después de buscar reencontrarse con el triunfo, el “Decano” consiguió una victoria como visitante y sumó confianza de cara a uno de los desafíos más importantes de su temporada.