Platense venció por 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza como visitante en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie emplazado en el Parque General San Martín de la capital cuyana, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Para el Calamar los goles fueron marcados por Gauto y el rionegrino Sepúlveda, mientras que para el local el tanto lo señaló el goleador del campeonato, que llegó a diez conquistas en el certamen, Agustín Módica.

Con este resultado, El Lobo suma 20 puntos, ubicándose en la séptima posición y todavía en zona de playoffs, mientras que Platense tiene 14 unidades, en la duodécima posición en la tabla, lejos de poder acceder a la siguiente instancia del certamen.

Transcurridos apenas 10 minutos del primer tiempo, el Lobo mendocino logró abrir el marcador por intermedio de su hombre más desequilibrante, Agustín Módica, quien definió con precisión para marcar su décimo tanto en la competencia y afianzarse como el máximo artillero del certamen. Sin embargo, la tarde no terminó bien para el atacante local ni para su equipo, en el complemento, el ex Rosario Central debió abandonar el campo de juego prematuramente debido a una dolencia muscular.

A pesar de ir abajo en el marcador, el Calamar ajustó piezas en el segundo tiempo, adelantó sus líneas y empezó a acorralar al dueño de casa. El esfuerzo tuvo su recompensa a los 34 minutos del período final, cuando Juan Gauto apareció en el área para señalar el 1 a 1 transitorio y renovar la ilusión visitante.

Cuando el partido agonizaba y el empate parecía sellado, Platense fue a buscar el triunfo con la última bola de la tarde. A los 47 minutos del segundo tiempo, el rionegrino Bruno Sepúlveda conectó un certero cabezazo en el área rival para firmar el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo del Calamar en suelo mendocino.

La derrota significó un duro impacto para Gimnasia de Mendoza, que no solo dejó escapar tres puntos claves en el tramo final del certamen, sino que además perdió su histórico invicto jugando en condición de local. Platense, en tanto, respiró profundo y sumó tres puntos de oro para encarar con otra cara la recta final del torneo.