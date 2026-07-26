En el partido que dio comienzo a la jornada de domingo, Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia empataron sin goles en el José Fierro, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura. El Decano, preocupado por mantenerse en Primera División, y una Lepra mendocina que pretende seguir lo que fue un gran primer semestre de 2026 se repartieron puntos en un encuentro que tuvo al arquero local Luis Ingolotti como el destacado.

El equipo dirigido por Alfredo Berti viene de realizar un campañón en el Torneo Apertura 2026, donde resultó líder de la Zona B y de la tabla anual, con 34 puntos, pero fue eliminado por Unión abruptamente en los octavos de final en el estadio Bautista Gargantini. Del lado tucumano, luego de una muy floja campaña que lo tuvo lejos de entrar a los playoffs, los de Julio Falcioni buscan empezar con el pie derecho en el José Fierro para dar comienzo a un semestre que los aleje de las posiciones de descenso. El camino de ambos esta tarde comenzó con un flojo encuentro en el que, pese a dos o tres ocasiones, dejó poco para resaltar.

Ingolotti, la figura

En un partido que lejos estuvo de ser entretenido, el arquero de Atlético Tucumán tuvo un par de intervenciones que lo llevaron a ser el destacado del empate sin goles. En el complemento, Independiente Rivadavia generó las dos ocasiones más importantes: en el primer tiempo, un tiro de Matías Fernández alcanzó a ser tocada por Ingolotti y cruzó toda la linea de gol, mientras que en la segunda parte, el guardameta apareció para taparle un tiro en el área chica a Juan Manuel Elordi.