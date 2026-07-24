En la vuelta del fútbol argentino, Defensa y Justicia empató 1-1 ante Aldosivi en el Norberto Tomaghello por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El Tiburón, que venía de dar el batacazo en Copa Argentina frente a River, se adelantó por el gol de Nicolás Cordero, sin embargo un gran tiro libre de David Barbona decretó la igualdad que terminó quedando como resultado definitivo.

Defensa 1-1 Aldosivi, los goles

El Tiburón pegó primero y parecía que todo le seguía saliendo bien después de lo que fue el 3-1 ante River por Copa Argentina. Después de una pelota bajada por Nicolás Cordero y la asistencia de Tomás Fernández, el '9' definió ante la salida de Matías Borgogno con tanta suerte que su remate de derecha le pegó en su pierna izquierda, se levantó y terminó metiéndose por encima del arquero.

No obstante, el Halcón equiparó las cosas pocos minutos después. David Barbona se tuvo fe para encargarse de un tiro libre algo lejano pero que con un remate perfecto con comba y por afuera de la barrera logró transformar en el empate del elenco de Florencio Varela a los 29 minutos del primer tiempo.

Fue así que la historia terminó empatada en el estreno de ambos en el Tito Tomaghello. Defensa y Justicia, en el inicio oficial del segundo ciclo de Julio Vaccari, tendrá como objetivo pelear por meterse en alguna copa, en tanto que Aldosivi, que tiene a Israel Damonte al mando desde el final del Torneo Apertura, pretende volverse un equipo molesto y lograr el objetivo de quedarse en Primera División.