Buscando meterse en el duelo definitivo, Atlético Tucumán le gana 1-0 a Platense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por la primera semifinal de la Copa Argentina 2026. Dos equipos que llegan con pocas chances de avanzar a playoffs en el Torneo Clausura buscan meterse en la Copa Libertadores 2027 buscando conquistar el certamen federal y por ahora el Decano se mete en la final gracias al tanto de Renzo Tesuri. El ganador esperará por el vencedor del cruce entre Boca y Banfield. El encuentro es televisado por TyC Sports.

Tesuri puso arriba a Atlético

Entrada la parte final del primer tiempo llegó la jugada que abrió la cuenta. Nicolás Laméndola habilitó por izquierda a Juan Infante, que llegó al fondo y sacó un centro al segundo palo a la posición de un Tesuri que, tras controlar, sacó un bombazo de derecha que se convirtió en el 1-0 tucumano.

El abrazo entre Palermo y Falcioni

Los entrenadores, que compartieron en Boca el tramo final de la carrera del Titán, se reencontraron en el Padre Martearena de Salta antes de que comience la semifinal entre sus equipos y se dieron un afectuoso saludo. Falcioni fue el técnico con el que Palermo le dijo adiós al fútbol, ya que se retiró a mediados de 2011, tras los primeros seis meses del Pelusa en el banco azul y oro.

Formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Bautista Merlini, Juan Gauto, Kevin Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.

Estadio: Padre Martearena, Salta.

Árbitro: Sebastián Zunino.

La previa

El Decano, dirigido por Julio César Falcioni, llega después de vencer 1-0 a Tigre por el Clausura, y aunque sigue afuera de los octavos, quedó a dos puntos de Huracán, el último que se está metiendo a playoffs de la Zona B. En la Copa Argentina, arribó a las semifinales eliminando a Sportivo Barracas, Talleres, goleando a Independiente y dejando en el camino al último campeón Independiente Rivadavia por penales, tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

Del otro lado llega Platense, que viene de cortar ocho encuentros sin triunfos por el campeonato al derrotar 2-1 a Gimnasia de Mendoza, tendrá la oportunidad de meterse en su primera final de la Copa Argentina. El equipo de Martín Palermo avanzó tras superar a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan e Instituto (ambos por penales) y dar el golpe ante Estudiantes de La Plata con un tanto agónico de Nicolás Retamar.