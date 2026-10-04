Con seis años de antelación, el comité organizador de los Juegos Olímpicos Brisbane 2032 reveló en las últimas el logo oficial del acontecimiento multideportivo. Según describieron, está "inspirado en nuestro arrecife, nuestras playas, el interior de la región y todo lo que hay en el medio, reúnen los lugares, las personas y el espíritu que nos llevarán hasta 2032. Distintivo. Inconfundiblemente de Queensland. Y con un toque de picardía".

Asimismo, destacaron que su forma responde a la cresta de la cacatúa, un símbolo de la fauna australiana. Los Juegos de la XXXV Olimpiada se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2032 en la capital de Queensland.

Será la tercera vez en la historia que Australia (y Oceanía), reciban al mayor acontecimiento multideportivo, luego de ser anfitriones en Melbourne 1956 y Sídney 2000.

Tras París 2024, los Juegos recaerán en Norteamérica dentro de dos años, cuando se celebre Los Ángeles 2028. Cuatro años más tarde llegará Brisbane 2032, la última edición con sede definida ya que para 2036 hay varios aspirantes, incluidos Doha (Qatar), Estambul (Turquía), Ahmedabad (India), Santiago (Chile) y Munich (Alemania).