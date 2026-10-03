El Rally de Marruecos, penúltima fecha del Mundial de Rally Raid W2RC se definió este sábado y tuvo un cierre histórico entre las motos. Edgar Canet, piloto de Red Bull KTM Factory Racing, revirtió la diferencia frente a Daniel Sanders en la última etapa y se quedó con la victoria, mientras que el argentino Luciano Benavides terminó cuarto en la clasificación general.

En tanto, el rider argentino de Neuquén, Juan Santiago Rostan logró meterse en el top 25 de pilotos de la categoría Rally 2 y 29° en la clasificación general de las motos, en una actuación más que destacada en esta semana.

Los números de Juan Santiago Rostan en la última etapa

El objetivo se volvió a cumplir, ser finisher de la competencia, llegar y alistarse para su participación del Dakar 2027 el año venidero.

La punta de la carrera

La definición llegó en Zagora, donde el estaduonisense Ricky Brabec se quedó con la etapa 5 y aseguró el tercer puesto de la general. El salteño Ñuciano Benavides, que había comenzado la jornada a apenas 1 minuto 44 segundos del norteamericano salió decidido a recuperar el podio y llegó a marcar los mejores parciales durante el comienzo de la especial.

El español Edgar Canet completó la prueba con un tiempo acumulado de 15 horas 41 minutos 55 segundos y superó por 1 minuto 2 segundos a Daniel Sanders, quien había comenzado la última jornada como líder. El australiano sufrió problemas de navegación cerca del kilómetro 55 y el piloto europeo aprovechó la oportunidad para pasar al frente. Markdown pegado

El triunfo convirtió a Canet, con 21 años, 6 meses y 18 días, en el ganador más joven de la historia del Rallye du Maroc y del W2RC en RallyGP. Fue además su primera victoria en la máxima categoría, un año después de haberse consagrado campeón de Rally2 justamente en Marruecos.

Luciano Benavides comenzó la etapa 5 atacando fuerte. El argentino fue el más rápido en el kilómetro 30 y repitió el mejor parcial en el km 60, mientras intentaba descontar la diferencia que lo separaba de Ricky Brabec en la lucha por el tercer puesto.

La reacción de Brabec cambió el panorama en la segunda mitad de la especial. El estadounidense tomó el liderazgo de la etapa y terminó asegurando el tercer lugar de la general. Benavides cerró cuarto con 15 horas 49 minutos 47 segundos a 7 minutos 52 segundos de Canet, luego de mantenerse en la pelea por el podio hasta la jornada decisiva.

Una victoria récord para KTM en Marruecos

La consagración de Edgar Canet significó la 18ª victoria de KTM en el Rallye du Maroc, consolidando todavía más el dominio histórico de la marca austríaca en la competencia. El español se convirtió además en el 17° piloto diferente que logra imponerse entre las motos.

El resultado también permitió que España igualara a Francia con siete triunfos en la historia del Rallye du Maroc. Para Canet, el éxito representa un salto enorme dentro del Campeonato Mundial de Rally-Raid, mientras que Luciano Benavides cerró otra actuación competitiva peleando entre los principales protagonistas.

Así quedó el campeonato de RallyGP antes de la última fecha

Daniel Sanders se mantiene como líder del campeonato de RallyGP, mientras que Luciano Benavides y Tosha Schareina aparecen como sus principales perseguidores, ambos a 13 puntos del australiano.

Con una sola fecha por disputarse, el W2RC llegará a su definición con tres pilotos todavía separados por una diferencia corta y con el argentino plenamente involucrado en la pelea por el título mundial.

Juan Santiago y Santiago Rostan con la bandera de llegada en la finalización del Rally de Marruecos

El Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) cerrará su temporada 2026 con el Abu Dhabi Desert Challenge, que se disputará del 22 al 27 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos. Será la quinta y última fecha del calendario.