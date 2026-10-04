Franco Colapinto tendrá este domingo una de las carreras más complejas de su temporada en la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará el Gran Premio de Malasia en el exigente Circuito de Sepang con la misión de remontar posiciones después de una clasificación complicada y una serie de penalizaciones que lo relegaron al fondo de la grilla.

La decimosexta fecha del campeonato 2026 se disputará durante la madrugada argentina en el trazado malayo, escenario elegido para albergar el Gran Premio de Bahréin debido a los conflictos bélicos que afectan a Medio Oriente.

Colapinto había conseguido avanzar a la Q2 luego de una sólida primera tanda clasificatoria, en la que terminó décimo. Sin embargo, no logró meterse entre los diez mejores en la segunda sesión y finalizó 15°. A esa ubicación se sumaron posteriormente las sanciones impuestas por la FIA por el incidente protagonizado en Bakú y modificaciones realizadas en su Alpine durante el fin de semana, situación que lo obligará a largar desde el puesto 21.

El desafío no será sencillo. Desde las últimas posiciones, el argentino deberá apostar a una carrera inteligente para intentar avanzar en un circuito que suele ofrecer oportunidades gracias a sus largas rectas y zonas de frenado.

Mientras tanto, Pierre Gasly, su compañero de equipo, partirá desde la novena posición y buscará sumar puntos importantes para Alpine.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, quien volvió a mostrar un rendimiento dominante durante la clasificación. El neerlandés compartirá la primera fila con Lewis Hamilton, mientras que Kimi Antonelli largará tercero tras las penalizaciones que modificaron el orden de partida. Charles Leclerc partirá cuarto, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri.

La carrera aparece como una gran oportunidad para que Colapinto vuelva a demostrar su capacidad para avanzar en el pelotón. El argentino ya protagonizó remontadas destacadas en la temporada y ahora deberá enfrentar otro desafío importante en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Hora y dónde ver la carrera

La carrera del Gran Premio de Malasia se disputará durante la madrugada de este domingo y podrá seguirse a través de las señales que transmiten la Fórmula 1 para Argentina y Latinoamérica.

F1, EN VIVO: cómo ver la carrera del GP de Malasia por TV y ONLINE

Este domingo, la carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Cales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Cómo es el Circuito de Sepang

Considerado uno de los trazados más completos del calendario, Sepang combina largas rectas, curvas rápidas y sectores técnicos que exigen precisión y una correcta gestión de neumáticos. Además, el intenso calor y la humedad de Malasia suelen jugar un papel clave en el rendimiento de los autos y los pilotos.

Entre sus sectores más emblemáticos aparecen la extensa combinación de curvas 5 y 6 y la horquilla de la curva 15, una de las mejores zonas de sobrepaso antes de ingresar a la recta principal.

Datos del circuito:

Longitud: 5,543 kilómetros.

Vueltas: 56.

Distancia total: 310,418 kilómetros.

Primer Gran Premio: 1999.

Récord de vuelta: Sebastian Vettel (2017) – 1:34.080.

La grilla y los focos de atención

La atención estará puesta en la batalla por la victoria entre Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris y Piastri, aunque para el público argentino todas las miradas estarán sobre Colapinto. Desde el fondo de la parrilla, el piloto de Alpine intentará protagonizar una remontada que le permita cerrar un fin de semana complicado con buenas sensaciones y sumar confianza para las próximas fechas del campeonato.