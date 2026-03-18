Juan Sebastián Verón volvió a escena, pero esta vez con un guion digno de serie. El presidente de Estudiantes sorprendió al protagonizar una particular publicidad vinculada al universo de Peaky Blinders y, fiel a su estilo frontal, aprovechó el papel para dejar varios mensajes que no pasaron desapercibidos y que volvieron a poner en el centro de la escena su enfrentamiento con la AFA.

Vestido como un auténtico mafioso, la “Brujita” se metió de lleno en la estética de la reconocida producción y protagonizó un video cargado de guiños. Pero lejos de ser solo una actuación, el contenido incluyó frases que sonaron como tiros por elevación hacia la conducción del fútbol argentino, en una línea que viene sosteniendo desde hace tiempo.

Una de las más resonantes aparece desde el inicio, cuando en el guion se lo presenta como “el único que se le planta a la mafia”, una clara referencia a su postura crítica frente a la AFA en distintos episodios recientes. Entre ellos, el conflicto por el título otorgado en los escritorios a Rosario Central y las tensiones que derivaron incluso en sanciones para el propio Verón.

La pieza también incluyó ironías sobre su figura pública y las críticas que suele recibir. En uno de los pasajes, ante la mención de que “mucha gente dice que es puro humo”, Verón responde con una frase filosa que remite a viejos cruces mediáticos, reforzando ese perfil confrontativo que lo caracteriza.

Más allá del tono lúdico de la producción, lo cierto es que el mensaje volvió a ser claro: Verón no baja el perfil ni cambia su postura. En cada aparición pública, incluso en un contexto de entretenimiento, el presidente de Estudiantes reafirma su rol como una de las voces más críticas dentro del fútbol argentino.

Entre la ficción y la realidad, la “Brujita” volvió a mezclar espectáculo con política futbolera. Y una vez más, dejó en claro que, dentro o fuera de la cancha, no tiene problemas en jugar fuerte.