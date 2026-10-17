La pasión por la velocidad de Max Verstappen no se limita a los circuitos de la Fórmula 1. El piloto neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, está vinculado a una selección de automóviles de alta gama que se destacan por su potencia, diseño y exclusividad. Entre las marcas que aparecen en su colección figuran Ferrari, Porsche, Aston Martin, Audi y Ford, con ejemplares que pueden superar ampliamente el millón de euros.

Uno de los modelos más llamativos es el Ferrari Monza SP2, un deportivo de edición limitada que combina una estética inspirada en los autos clásicos con tecnología moderna. Su motor V12 de 6,5 litros entrega 810 caballos de fuerza y su precio original rondaba los 1,6 millones de euros. La producción restringida y la demanda de coleccionistas pueden elevar todavía más su cotización en el mercado.

Otra de las máquinas destacadas es el Ferrari SF90 Stradale, un híbrido enchufable que alcanza los 1.000 caballos de fuerza gracias a la combinación de un motor V8 biturbo y tres impulsores eléctricos. Cuando salió al mercado, su valor se ubicaba cerca de los 500.000 euros. La variante Assetto Fiorano suma modificaciones aerodinámicas y componentes más livianos para mejorar su desempeño en pista.

Max Verstappen y una colección única

La lista también incluye al Ferrari 488 Pista, un superdeportivo con 720 caballos de fuerza que tenía un precio aproximado de 300.000 euros en su lanzamiento. A su vez, el Porsche 911 GT3 RS ocupa un lugar especial entre los vehículos asociados a Verstappen: el modelo habría llegado a su garaje después de su primera victoria en la máxima categoría, conseguida en Barcelona en 2016.

Sin embargo, el automóvil más costoso atribuido al piloto es el Aston Martin Valkyrie. Este hiperdeportivo híbrido supera los 1.000 caballos de fuerza y tiene un valor de referencia cercano a los tres millones de euros. Su desarrollo combina ingeniería de competición con soluciones tecnológicas propias de los vehículos de calle más extremos, lo que lo convierte en una de las piezas más exclusivas de esta selección.

Dentro de la misma marca aparece el Aston Martin DB11 AMR, equipado con un motor V12 biturbo capaz de entregar 639 caballos de fuerza. Su precio original rondaba los 250.000 euros y su propuesta apunta a combinar prestaciones deportivas con comodidad para viajar. Aunque no alcanza la cotización del Valkyrie, se destaca por su potencia y su perfil de gran turismo de lujo.

Max Verstappen y una colección única

Max Verstappen y una colección única

Entre las opciones menos convencionales figura el Audi RS6 Legacy Edition, una preparación de ABT que desarrolla aproximadamente 760 caballos de fuerza. La serie está limitada a 200 unidades y su precio estimado oscila entre los 250.000 y los 300.000 euros. También sobresale el Ford Mustang GTD, con un motor V8 sobrealimentado de 815 caballos y un valor de referencia de 325.000 euros, cuyo vínculo con el neerlandés se relaciona con la colaboración entre Ford y Red Bull.

Los valores mencionados corresponden a precios de referencia o de lanzamiento y pueden variar según el mercado, el equipamiento, los impuestos y el estado de cada unidad. Además, no todos los modelos de esta lista cuentan con la misma confirmación pública respecto de su propiedad actual. Aun así, los vehículos asociados a Max Verstappen reflejan el universo de exclusividad que rodea al campeón, con máquinas diseñadas para llevar la velocidad y la ingeniería automotriz a otro nivel.