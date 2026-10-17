El Deportivo Rincón visitará a Kimberley de Mar del Plata por el partido de vuelta de la Reválida del Torneo Federal A, con la obligación de revertir la serie para continuar en carrera. El encuentro se disputará este sábado 17 de octubre, desde las 15, en el estadio de Kimberley, con el arbitraje de Marcos Liuzzi.

El encuentro será transmisión de Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 por las radios AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del Jorge Luis Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El equipo neuquino llega condicionado por la derrota 1-0 sufrida en el partido de ida, disputado el sábado pasado en el estadio Elías Moisés Gómez. Santiago Castillo convirtió el único tanto del encuentro y le dio al conjunto marplatense una ventaja importante de cara a la revancha.

en la ida, el elenco de Mar del Plata ganó 0-1 en el norte neuquino

La serie plantea un desafío exigente para el conjunto dirigido por Germán Noce: deberá salir a buscar el resultado, ya que debe ganar por dos goles si quiere clasificar, producto de la ventaja deportiva que favorece al elenco marplatense.

EL historia entre ambos equipos es equilibrado, en 6 enfrentamientos, son dos triunfos para cado lado, y dos empates. Rincón tiene un triunfo en Mar del Plata, fue el 22 de marzo del 2025 por 1-0.

El León tiene el desafío de revertir la derrota de la ida y sostener vivo su sueño en el Federal A. Del otro lado, el conjunto marplatense intentará hacer valer la ventaja conseguida en Neuquén y sellar su clasificación. Todo se definirá en una revancha que promete tensión, intensidad y mucho en juego.

Probables formaciones:

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Ramiro Alderete, Exequiel Herrera, Juan Albertinazzi, Laureano Puñet; Bruno Di Bello, Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila; Áxel Oyola y Matías Domínguez. DT: Germán Noce.

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino, Franco Mañas; Laureano Tello, Álvaro De Gaetani, Mauricio Miori; Facundo Russo, Rodrigo Ríos y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini.

Datos del Partido:

Horario: 15hs.

Estadio: José Alberto Valle

Transmisión:

Arbitro: Marcos Liuzzi.