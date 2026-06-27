La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y la Federación Regional 11 del Automovilismo Deportivo (FRAD 11) anunciaron a través de un comunicado que este año no se llevará a cabo el Rally Vuelta de la Manzana por el Campeonato Argentino de la disciplina, que está prevista del 4 al 6 de septiembre. También informaron de la suspensión del Rally Ciudad de Chichinales, que estaba previsto para los días 17, 18 y 19 de julio por el Regional.

A través de otro comunicado oficial, las entidades organizadoras confirmaron que la quinta fecha del Campeonato Regional de Rally 2026 será el tradicional Rally Vuelta de la Manzana Regional, competencia que se disputará del 14 al 17 de agosto por los caminos del alto valle rionegrino. Además, se dio a conocer que esta prueba otorgará puntaje doble para el certamen, convirtiéndose en una fecha clave para las aspiraciones de los pilotos y equipos que participan de la actual temporada.

Desde la organización adelantaron que próximamente se darán a conocer las pruebas especiales y el cronograma completo de la competencia.Los comunicados tienen la firma de Raúl Ginóbile, presidente de FRAD 11, y Jorge "Goyo" Martínez, presidente de la Asociación Volantes General Roca.