Apenas terminó la final del Mundial 2026 en la que España le ganó 1-0 a la Selección Argentina, el campo de juego se convirtió en escenario de una trifulca entre ambos equipos: una serie de empujones, discusiones y cruces entre jugadores opacaron el cierre del encuentro. En medio de ese clima cargado de tensión, las cámarass captaron a Roberto "Ratón" Ayala golpenado directamente en la cara a Dani Olmo. Luego de varios días, el asistente técnico de la Scaloneta se expresó sobre el asunto.

En una entrevista con Valencia Capital Radio, Ayala reconoció que se arrepiente de su reacción y explicó qué fue lo que desencadenó el encontronazo con el mediocampista español. El ayudante de campo de Lionel Scaloni había optado por el silencio desde aquel episodio, que generó una enorme repercusión en las redes sociales y en los medios de todo el mundo.

"Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos", expresó Ayala, quien integra el cuerpo técnico de la Selección Argentina desde la llegada de Scaloni.

Al referirse a la secuencia que se volvió viral, el "Ratón" evitó profundizar sobre el contenido del intercambio verbal, aunque dejó en claro que todo comenzó por un comentario de Olmo. "Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo, obviamente le pediré disculpas en persona", afirmó. Además, relativizó la agresión que mostraron las imágenes: "Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir".

Ayala también explicó que, en un primer momento, su intención había sido intervenir para evitar que los incidentes entre futbolistas siguieran escalando una vez consumada la derrota de Argentina. "Cuando termina el partido veo que hay una gresca en la mitad de la cancha y fuimos a buscar a nuestros jugadores para que todo terminara ahí, porque nosotros no somos eso. Mi intención fue separar, pero con las pulsaciones a mil pasaron cosas que no debieron pasar. No es una excusa y me hago cargo", reconoció.

Durante aquellos incidentes también quedaron involucrados otros futbolistas argentinos. Leandro Paredes protagonizó varios cruces con jugadores españoles y Nahuel Molina fue captado golpeando a Rodri en medio del tumulto, imágenes que también tuvieron una enorme repercusión.

Mientras tanto, la FIFA confirmó la apertura de un expediente disciplinario para investigar los hechos ocurridos tras el pitazo final. El organismo designó a un instructor que analizará los videos, los informes arbitrales y los descargos de los protagonistas para determinar si corresponden sanciones tanto para futbolistas como para integrantes del cuerpo técnico argentino.