La espera está a punto de terminar. A minutos del inicio de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, el estadio Azteca presenta un marco imponente con miles de fanáticos ocupando las tribunas y una expectativa que crece segundo a segundo. Mientras los organizadores ultiman los detalles del espectáculo que contará con artistas internacionales, homenajes a Diego Maradona y Pelé y una fuerte impronta cultural mexicana, el mítico escenario ya se prepara para volver a hacer historia como el corazón de la fiesta más grande del fútbol mundial.

El estadio Azteca, escenario de algunas de las páginas más gloriosas de la historia del fútbol, se transformará por unas horas en un gigantesco escenario para darle la bienvenida al torneo más importante del planeta.

Entre los nombres que acapararán los reflectores aparece el de la colombiana Shakira, una artista estrechamente vinculada a las Copas del Mundo y cuya presencia genera una enorme expectativa entre los fanáticos. Su participación se suma a un elenco de figuras internacionales que buscarán convertir la apertura en un espectáculo inolvidable.

También dirán presente Alejandro Fernández, una de las voces más emblemáticas de México, encargado de interpretar el himno del país anfitrión, y la estrella sudafricana Tyla, que representará musicalmente a su nación antes del partido inaugural.

A la propuesta artística se sumará la presencia de Salma Hayek, una de las actrices latinoamericanas más reconocidas del mundo y embajadora oficial del Mundial, quien tendrá la responsabilidad de darle la bienvenida a millones de espectadores.

La FIFA preparó una verdadera constelación de estrellas para abrir el Mundial 2026. Al esperado show de Shakira se sumarán artistas de enorme popularidad como Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla, en una celebración que mezclará música, tradición y cultura mexicana. Será el primer capítulo de una inédita serie de tres aperturas mundialistas, una apuesta sin precedentes que luego tendrá continuidad en Canadá y Estados Unidos.

Pero la noche también tendrá espacio para la emoción y la memoria. Uno de los momentos más esperados será el homenaje a Diego Armando Maradona en el mismo estadio donde escribió algunas de las páginas más memorables de su carrera.

El Azteca fue testigo de la consagración del capitán argentino en 1986 y escenario de dos goles que quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol: "La Mano de Dios" y la inolvidable corrida ante Inglaterra que terminó en el considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos.

La FIFA mantiene bajo llave los detalles del reconocimiento, aunque distintas versiones aseguran que la figura del Diez ocupará un rol central dentro de la ceremonia.

La apertura también recordará a otro gigante eterno del deporte. Pelé y la legendaria selección brasileña campeona del Mundial de 1970 recibirán un tributo especial en el mismo estadio donde conquistaron la gloria. Roberto Rivellino representará a aquel histórico equipo, mientras que Gianni Rivera estará presente en nombre de la Italia que disputó aquella final.

Así, entre música, estrellas internacionales, recuerdos imborrables y emociones a flor de piel, el Mundial 2026 buscará arrancar con una fiesta a la altura de su historia. Una noche donde el espectáculo y el fútbol volverán a caminar de la mano bajo las luces del mítico Azteca.