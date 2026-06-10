Cuando la atención del planeta fútbol ya estaba puesta en el inicio del Mundial 2026, una decisión de último momento de la FIFA volvió a sacudir la previa del torneo. Esta vez, el protagonista fue Haití, que recibió una inesperada observación sobre su camiseta titular y podría verse obligado a modificarla justo antes de salir a la cancha.

Qué pasó con la camiseta titular de Haití

La polémica gira en torno al diseño principal de la casaca, una prenda que buscaba rendir homenaje a la historia y a la identidad nacional haitiana. Sin embargo, desde la FIFA interpretaron que algunos de los elementos gráficos incluidos podrían ser considerados mensajes de carácter político, algo que los reglamentos del organismo prohíben expresamente durante las competiciones oficiales.

La camiseta fue desarrollada por la firma colombiana Saeta y rápidamente había despertado elogios entre los hinchas por su fuerte carga simbólica. Entre los detalles más destacados aparece una representación de la primera bandera haitiana y referencias visuales a la Batalla de Vertières, uno de los episodios más importantes en el proceso de independencia del país caribeño.

Una decisión que generó ruido

Desde el entorno de la selección aseguran que no existe ninguna intención política detrás del diseño y que la propuesta apunta exclusivamente a destacar hechos históricos y culturales que forman parte de la identidad nacional. Sin embargo, FIFA mantuvo su postura y pidió realizar cambios para adecuar la indumentaria a las normas vigentes.

La situación sorprendió porque llega a pocas horas del comienzo de la Copa del Mundo y obliga a los responsables de la federación haitiana a resolver una cuestión inesperada en plena preparación deportiva.

Historia, identidad y reglamentos

La controversia también encontró eco en las redes sociales. Algunos usuarios incluso relacionaron el diseño con Polonia debido a la presencia histórica de soldados polacos durante la lucha independentista haitiana y a ciertas similitudes cromáticas. No obstante, los creadores de la camiseta descartaron por completo esa interpretación y aclararon que el homenaje está dirigido exclusivamente a la historia de Haití.

Mientras continúan las conversaciones entre las partes, todavía no está confirmado si la camiseta original podrá utilizarse durante el torneo o si deberá sufrir modificaciones para recibir el visto bueno definitivo de la FIFA.

Lo cierto es que, antes de que ruede la pelota, el Mundial ya sumó una nueva controversia. Y esta vez no estuvo relacionada con una lesión, una convocatoria o una cuestión táctica, sino con una camiseta que pretendía contar una historia y terminó chocando contra el reglamento.