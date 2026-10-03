Máximo Rettig, de 17 años, una de las jóvenes promesas del deporte de la provincia del Neuquén, obtuvo cinco medallas (tres de oro, una de plata y una de bronce) en un torneo internacional de bádminton que se realizó en Perú. El deportista compitió en la prestigiosa Copa Regatas Lima Junior Internacional en cinco modalidades y en todas se colgó una presea.

Estos resultados se suman al gran momento que vivió el deporte neuquino en septiembre con la actuación de la armada provincial en los recientes XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde once deportistas lograron un desempeño histórico con diez medallas (tres doradas; una de plata y seis de bronce).

“Estoy muy contento con este torneo porque me propuse subir al podio en todas las modalidades en las que participé y en todas obtuve una medalla, tres de ellas de oro”, destacó.

El deportista se quedó con la medalla de oro en doble mixto en dupla con la guatemalteca Fátima Gutiérrez. Además, sumó otras dos preseas doradas en la modalidad multicategoría en single y en dobles junto al barilochense Joaquín Hermida.

En single masculino cayó ante el australiano Zhi-Ron Tan, uno de los mejores jugadores del mundo, para quedarse con la presea de plata, y en dobles masculino logró el bronce en dupla con Joaquín Hermida.

Su paso por Lima, además de medallas, le encendió la ilusión porque allí en 2027 se realizarán los XX Juegos Panamericanos y él quiere estar en Perú.

“Siempre me imagino en torneos cada vez más grandes. Junto con mi entrenador Serafín Zayas nos venimos preparando para eso. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en la parte psicológica, nutrición y entrenamientos. Es decir, en los aspectos que necesita un deportista de alto rendimiento, porque cuando estás lejos de casa hay que resolver con los materiales y las capacidades que dispones en ese momento”, confesó.

Cada competencia es un punto de referencia para sacar conclusiones y en este sentido el joven encontró sensaciones positivas. “Creo y siento que estoy mejorando bastante, más allá de que siempre hay cosas para corregir. Aunque me especializo en singles, me gusta jugar todas las modalidades. Tenía el objetivo de volver con cinco medallas, una en cada categoría, y lo conseguí, con lo cual estoy muy conforme”, contó.