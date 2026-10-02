Entradas del clásico Barcelona-Real Madrid: precios de hasta 1.149 euros

El Barcelona FC ha abierto el periodo de preventa exclusivo para socios del clásico ante el Real Madrid y los precios de las localidades recogidas en la página web de la entidad catalana van de los 649 a los 1.149 euros, unas cantidades muy elevadas. Sin embargo, pese al elevado costo de las entradas, las mismas ya se han agotado.

Cuánto cuesta ver el clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou

El cotejo se disputará el domingo 25 de octubre en el Camp Nou y, aunque quienes quieran ver en directo el duelo deban rascarse el bolsillo de forma intensa, el lleno será absoluto en las tribunas.

En ese sentido, la opción más económica es córner 2 superior, con un precio de 649 euros. Apenas diez euros más cuesta córner 2 inferior, que se sitúa en 659, mientras que córner 1 asciende a 699 euros. Es decir, incluso en este tramo de la oferta, comprar dos entradas supone un desembolso mínimo de 1.298 euros.

La factura sube en el lateral. Las localidades de lateral 2 superior cuestan 799 euros y las de lateral 2 central superior alcanzan los 849. El lateral 1 se coloca en 899 euros, mientras que tanto lateral 1 central como lateral 2 central inferior llegan a los 949 euros por asiento. En tribuna, la segunda gradería superior también marca 899 euros y tribuna 1 se queda a un solo euro de los mil: 999. El importe más alto del listado corresponde a tribuna 2 central inferior, con 1.149 euros. Dos localidades en esa ubicación salen por 2.298 euros, únicamente para acceder al partido.