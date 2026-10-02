La quinta fecha del Torneo Pre Federal 2026 en su divisional Ascenso dejó tres líderes, tras la victoria de El Biguá que dejó sin invicto a Del Progreso de General Roca, los dos quedaron con marca de 4-1, el mismo récord que alcanzó Unión Alem Progresista, a partir de su categórica victoria sobre Cipolletti. La jornada se completó con el triunfo de Cinco Saltos sobre Centenario, en el “clásico del puente”, por un punto.

El Biguá ofició como local en El Histórico de Plottier, por las refacciones en su estadio, y se anotó una victoria clave sobre los roquenses por 76 a 67. Los de la ribera neuquino fueron más sólido en defensa y a partir de ahí edificó una victoria incuestionable. Ganó los primeros tres parciales (15-12, 19-16, 22-15) y tuvo margen para perder el último por 24-20. Agustín Jankowski fue el mejor de la cancha con 17 puntos y 10 rebotes, también firmó un doble-doble David Véliz (14 y 12), mientras que Mateo Jankowski terminó con 13. En la visita sobresalieron Santiago Pascual (17), Simón Silber (15) y Gustavo Maranguello (12 y 14).

En el gimnasio José Luis López de Arcaute de Allen, a puro gol y de principio a fin (el último cuarto lo ganó 32-16), Unión Alem Progresista superó a Cipolletti y también es líder de la competencia. Martín Arcoleas (22), Tomás Martín (16), Simón Lavigne (16) y Giuliano Pazzarelli (14) fueron los goleadores y también sobresalió Manuel Navarro, quien cerró la noche con 10 rebotes y 9 asistencias. En el Albinegro se destacaron Martín Lazcano (17), Juan O’ Connor (11), Juan Andreotti (11).

En el estadio Boris Luis Kocina de la avenida Rivadavia en Cinco Saltos, en un partido muy cambiante, el Tricolor se quedó con la mejor parte y festejó en el duelo de vecinos. La Asociación Deportiva Centenario sorprendió en el arranque (25-16), pero el elenco rionegrinoi tuvo rápida respuesta (26) y a partir de ahí se adelantó en el tanteador. La Colonia hizo el gasto y ganó el último parcial 18-14, aunque la alegría fue local. Mateo Torena (21), Nazareno López Galluci (14) y Sebastián Bernasconi (11 rebotes) fueron vitales en el dueño de casa, mientras que a Cente no le alcanzaron los 30 puntos de Pablo Almendra ni los 24 y 11 rebotes de Lucas Nogueiras.

Con estos resultados, la tabla quedó partida al medio porque Del Progreso, El Biguá y Unión mandan con 9 unidades (4 ganados y 1 perdido); y Centenario, Cinco Saltos y Cipolletti suman 6 (1-4). La sexta fecha se jugará en tres días diferentes: Cipolletti-Biguá, este sábado 3 de octubre a las 21; Centenario-Del Progreso, el lunes 5 a las 21:30; y Unión-Cinco Saltos, el martes 6 a las 21.