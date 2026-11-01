Morena Beltrán estaba trabajando en la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata e Instituto cuando el enojo de un grupo de hinchas del equipo platense empezó a dirigirse hacia la cabina. La periodista, que reaccionó en pleno vivo, relató cómo aquella situación la llevó a reclamar que dejaran de insultarla y a hablar después de la angustia que le provocó el episodio.

Las disculpas de algunos de los simpatizantes llegaron después del episodio. La cronista ya conocía la cancha de Estudiantes por otras coberturas y nunca había tenido problemas allí. Ese antecedente estuvo en su explicación de por qué no lo tomaba como una cuestión personal, aunque entendió que debía intervenir para detener los insultos.

La escena más grave, según Morena Beltrán, se produjo frente al acceso al lugar desde donde transmitían: “Se pararon delante de la puerta de la cabina. Me hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar”. Entre quienes la increparon identificó perfiles distintos: “Gente grande, chicos que podrían ser mis hermanos, una mujer que tranquilamente podría haber sido mi mamá”.

Según su descripción, el malestar por los fallos arbitrales había cargado el ambiente durante el encuentro. Fue en ese contexto cuando les pidió que dejaran de insultarla y recordó que ella y sus compañeros estaban allí para trabajar. “Me pareció pertinente poner un límite porque el partido estaba muy caliente, porque los hinchas no estaban de acuerdo con las decisiones del árbitro”, explicó.

La respuesta pública también dejó ver una preocupación por su tarea cotidiana, más allá de aquella cobertura. Después de procesar lo ocurrido, la comentarista puso el foco en la dificultad de sostener su forma de trabajar en ese entorno: “Es muy difícil hablar del fútbol argentino, es muy difícil. Intenté hacer periodismo desde un lugar ético, pero nada es suficiente. Y a mí me angustia”.

Morena Beltrán amplió la mirada hacia la dificultad para aceptar los resultados: “Entiendo que hoy está al límite y no existe perder en el fútbol argentino. Nos pasó con la final del mundo”. En su caso, esa tensión llegó hasta la puerta de una cabina de transmisión y la obligó a pedir algo elemental para seguir con la cobertura: poder trabajar sin recibir amenazas.