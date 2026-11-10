Supercopa Argentina: uno por uno, todos los campeones y los resultados de cada edición

La Supercopa Argentina se convirtió en uno de los encuentros especiales del calendario del fútbol nacional. Organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), enfrenta al campeón del torneo de Primera División: Estudiantes de La Plata, con el ganador de la Copa Argentina: Independiente Rivadavia de Mendoza, en una final a partido único y en cancha neutral.

La competencia tuvo su estreno en 2012, luego de la aparición de la Copa Argentina y, desde entonces, dejó finales muy diferentes: definiciones por penales, victorias ajustadas, goleadas y algunos resultados que quedaron marcados en la historia del fútbol argentino. En total se disputaron once ediciones. River Plate es el máximo ganador, con tres conquistas, mientras que Boca Juniors y Vélez Sarsfield cuentan con dos títulos cada uno. Arsenal, Huracán, San Lorenzo y Lanús completan la nómina de campeones

La competencia tuvo interrupciones y modificaciones en su calendario. Las ediciones correspondientes a 2020 y 2021 no se disputaron en el marco de las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Además, varias finales se jugaron con un año o más de diferencia respecto de la temporada que les daba nombre. Por ejemplo, la Supercopa 2019 se disputó en 2021, la de 2022 se resolvió en marzo de 2023 y la de 2023 tuvo su definición en marzo de 2024.

River es el más ganador con tres conquistas, superó a Boca en la del 2017 por 2-0, en Mendoza. El Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, derrotó al equipo de Guillermo Barros Schelotto con goles de Gonzalo Pity Martínez e Ignacio Scocco. Por otro lado, en las del 2019 postergada por la pandemia y disputada en marzo de 2021, terminó con una goleada histórica del equipo de Gallardo sobre Racing por 5-0. Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y un gol en contra de Leonel Miranda sellaron el contundente resultado.

La última fue en el 2013, River consiguió su tercera consagración en Córdoba. Estudiantes se puso en ventaja a través de Joaquín Correa, pero River reaccionó y llegó al empate con un gol en contra de Zaid Romero. Sobre el final, Rodrigo Aliendro convirtió el tanto que le dio el título al conjunto de Martín Demichelis.

Boca y Vélez tienen dos. El Xeneize levantó la primera en el 2018 en Mendoza, luego de tres finales perdidas. El partido terminó sin goles ante Rosaro Central y la definición llegó desde los doce pasos. Esteban Andrada fue protagonista al contener el remate de Fabián Rinaudo y Carlos Izquierdoz convirtió el penal decisivo para el 6-5.

En Santiago del Estero, Boca volvió a levantar el trofeo después de imponerse con autoridad ante Patronato en la definición del 2022 por 3-0. Darío Benedetto fue la gran figura al marcar los tres goles de la final y darle al Xeneize su segunda Supercopa.

El elenco de Liniers ganó la edición 2013 en San Luis, Héctor Canteros marcó el único tanto a los 14 minutos del segundo tiempo, en el debut oficial de José Oscar Flores como entrenador de Vélez, superando a Arsenal de Sarandí.

En la última edición, la del 2024, en el Gigante de Arroyito. Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024, venció al Central Córdoba por 2-0 con dos goles de Jano Gordón y consiguió su segunda Supercopa Argentina.

Además, tiene un título: Arsenal, que le ganó por penales 4-3 a Boca en el 2012. Huracán en el 2014 tras superar 1-0 a River, San lorenzo luego de golear 4-0 al Xeneize en el 2015, y Lanús, quien el 2016 se impuso por 3-0 al Millonario.

Ahora, la duodécima edición de la competencia que enfrenta a los campeones del campeonato local Estudiantes, y de la Copa Argentina Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 20, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba.