En la jornada que verá a un nuevo conquistador del Balón de Oro, ya se conocieron a los primeros colocados dentro de la lista final de 30 y Lautaro Martínez ocupó el puesto número 22 de la lista. El Toro quedó entre la primera tanda de los anunciados por France Football y no pudo superar lo del año pasado, cuando el delantero argentino de Inter había estado en el puesto número 20.

En su quinto año consecutivo nominado este premio, Martínez fue de los primeros nombres que conocieron su colocación final de la lista de 30. De esta manera, su mejor colocación sigue siendo el séptimo lugar que logró en 2024, año en el que marcó el tanto en la final de Copa América con Argentina y fue elegido mejor jugador de la Serie A, de la que también fue goleador con 24 goles.

Los demás premios de la ceremonia

Además del galardón principal, son siete los premios que se entregan en el Balón de Oro entre distinciones individuales del fútbol masculino y femenino. El Trofeo Yashin, para el que Dibu Martínez está en carrera, se entrega al mejor arquero del año, mientras que el Trofeo Kopa, para el que Lamine Yamal pica en punta para llevarse por tercera vez al hilo, se destina al mejor futbolista menor de 21 años.