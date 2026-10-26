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El toro, entre los 30

Balón de Oro 2026: el puesto que ocupó Lautaro Martínez entre los mejores del mundo

Se revelaron los primeros nombres entre los 30 nominados y el delantero de la Selección Argentina, campeón y goleador con Inter de Milán, quedó en el puesto 22.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 15:07
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Lautaro Martínez quedó en el vigésimo segundo lugar en la carrera del Balón de Oro. (Foto: EPA)

En la jornada que verá a un nuevo conquistador del Balón de Oro, ya se conocieron a los primeros colocados dentro de la lista final de 30 y Lautaro Martínez ocupó el puesto número 22 de la lista. El Toro quedó entre la primera tanda de los anunciados por France Football y no pudo superar lo del año pasado, cuando el delantero argentino de Inter había estado en el puesto número 20.

En su quinto año consecutivo nominado este premio, Martínez fue de los primeros nombres que conocieron su colocación final de la lista de 30. De esta manera, su mejor colocación sigue siendo el séptimo lugar que logró en 2024, año en el que marcó el tanto en la final de Copa América con Argentina y fue elegido mejor jugador de la Serie A, de la que también fue goleador con 24 goles.

Los demás premios de la ceremonia 

Además del galardón principal, son siete los premios que se entregan en el Balón de Oro entre distinciones individuales del fútbol masculino y femenino. El Trofeo Yashin, para el que Dibu Martínez está en carrera, se entrega al mejor arquero del año, mientras que el Trofeo Kopa, para el que Lamine Yamal pica en punta para llevarse por tercera vez al hilo, se destina al mejor futbolista menor de 21 años.

  • Balón de Oro: Al mejor futbolista de la temporada (masculino y femenino).
  • Trofeo Kopa: Al mejor jugador joven menor de 21 años.
  • Trofeo Yashin: Al mejor arquero de la temporada.
  • Trofeo Gerd Müller: Al máximo goleador de la temporada.
  • Trofeo Johan Cruyff: Al mejor entrenador y a la mejor entrenadora del año.
  • Club del Año: Al mejor equipo masculino y femenino de la temporada.
  • Premio Sócrates: A proyectos de labor social y compromiso solidario en el fútbol.
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