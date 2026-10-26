El fútbol mundial define este lunes quién se queda con el premio individual más prestigioso. La edición 2026 del Balón de Oro se entrega el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres. Es la primera vez que la ceremonia sale de Francia, en el año del 70.º aniversario del galardón. La sede es un homenaje al primer ganador, el inglés Stanley Matthews, en 1956. El premio lo organizan France Football y la UEFA.
Quiénes votan
Vota un jurado de 100 periodistas, uno por cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA masculino.
Cada votante ordena a diez jugadores de la lista, con 15 puntos para el primero y 1 para el décimo.
Qué criterios se utilizan
La evaluación se divide en tres instancias, en orden de prioridad:
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Rendimiento individual y carácter decisivo.
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Logros colectivos.
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Clase y juego limpio.
Todos los nominados al Balón de Oro 2026
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Jude Bellingham (Real Madrid)
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Pau Cubarsí (Barcelona)
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Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
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Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
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Luis Díaz (Bayern de Múnich)
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Bruno Fernandes (Manchester United)
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Gabriel Magalhães (Arsenal)
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Erling Haaland (Manchester City)
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Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
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Harry Kane (Bayern de Múnich)
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Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
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Lamine Yamal (Barcelona)
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Sadio Mané (Al-Nassr)
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Marquinhos (Paris Saint-Germain)
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Lautaro Martínez (Inter de Milán)
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Kylian Mbappé (Real Madrid)
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Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
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Lionel Messi (Inter Miami)
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João Neves (Paris Saint-Germain)
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Michael Olise (Bayern de Múnich)
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Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
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Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
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Declan Rice (Arsenal)
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Rodri (Manchester City / Barcelona)
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Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
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William Saliba (Arsenal)
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Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)
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Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)
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Vinícius Júnior (Real Madrid)
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Vitinha (Paris Saint-Germain)
La presencia argentina
Entre los candidatos figuran Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Emiliano "Dibu" Martínez, tres nombres que representan a la Argentina en la lista de nominados.