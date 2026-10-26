Llegó el día de una nueva ceremonia. El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes 26 de octubre en Londres, en una premiación que tendrá a Lionel Messi entre los 30 candidatos al premio principal. El ídolo de la Selección Argentina y máximo ganador de la historia con ocho distinciones, buscará sumar un nuevo galardón en la gala organizada por France Football y la UEFA. El evento comenzará a las 17 de Argentina y se podrá seguir por streaming a través de DAZN y el canal de YouTube de Claro Sports.
Además de Messi, la lista incluye a figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane Erling Haaland, Lamine Yamal y Rodri Hernández como los máximos favoritos a hacerse con el premio. El otro argentino que comparte nominación junto a Leo es Lautaro Martínez, delantero del Inter y subcampeón del Mundial 2026 con la Selección Argentina, que fue considerado por quinta vez consecutiva. Por su parte, Emiliano Martínez competirá por el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero de la temporada y que ganó en 2023 y 2024.
Los 30 nominados al Balón de Oro 2026
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Jude Bellingham (Real Madrid)
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Pau Cubarsí (Barcelona)
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Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
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Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
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Luis Díaz (Bayern de Múnich)
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Bruno Fernandes (Manchester United)
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Gabriel Magalhães (Arsenal)
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Erling Haaland (Manchester City)
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Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
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Harry Kane (Bayern de Múnich)
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Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
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Lamine Yamal (Barcelona)
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Sadio Mané (Al-Nassr)
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Marquinhos (Paris Saint-Germain)
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Lautaro Martínez (Inter de Milán)
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Kylian Mbappé (Real Madrid)
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Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
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Lionel Messi (Inter Miami)
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João Neves (Paris Saint-Germain)
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Michael Olise (Bayern de Múnich)
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Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
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Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
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Declan Rice (Arsenal)
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Rodri (Manchester City / Barcelona)
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Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
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William Saliba (Arsenal)
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Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)
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Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)
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Vinícius Júnior (Real Madrid)
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Vitinha (Paris Saint-Germain)