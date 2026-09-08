El Balón de Oro ya tiene a sus candidatos y, una vez más, la Selección Argentina tendrá dos representantes en la carrera por el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. Lionel Messi y Lautaro Martínez aparecen entre los nominados y buscarán quedar en lo más alto de una elección que, lejos de ser azarosa, tiene un particular sistema de votación y varios criterios que los jurados deberán tener en cuenta.

Messi vuelve a estar en una lista que conoce prácticamente de memoria. El capitán argentino y ganador múltiple del trofeo buscará sumar otro reconocimiento a una carrera que ya lo convirtió en uno de los futbolistas más premiados de la historia. Del otro lado estará Lautaro, capitán y referente del Inter, que lleva varias temporadas instalado entre los grandes delanteros del planeta y que también llega con el respaldo de sus actuaciones con la camiseta albiceleste.

Los dos competirán por sus actuaciones en sus respectivos clubes, pero también por lo realizado con la Selección Argentina durante el período contemplado para la elección. Y allí aparece uno de los puntos centrales de esta edición: el rendimiento en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá forma parte de la evaluación.

¿Quiénes votan por el Balón de Oro?

La elección del ganador masculino estará en manos de un jurado compuesto por 100 periodistas especializados, uno por cada país ubicado entre los primeros lugares del ranking FIFA.

Cada integrante deberá elegir a los diez mejores futbolistas de una lista definitiva de 30 nominados confeccionada por France Football y L'Équipe, con participación de representantes y embajadores vinculados a UEFA.

La votación no será simplemente una elección de “me gusta” o “mejor jugador”. Cada posición tendrá un valor determinado y, de esa manera, se construirá el puntaje final que definirá al ganador.

Los tres criterios que pueden definir al campeón

Los periodistas deberán basar su decisión en tres criterios establecidos por la organización y ordenados según su importancia.

El primero será la actuación individual, teniendo en cuenta especialmente el carácter decisivo y el impacto del futbolista durante la temporada.

En segundo lugar aparecerán las actuaciones colectivas y los títulos obtenidos por cada jugador con su equipo.

Por último, se tendrá en cuenta la clase y el juego limpio, un aspecto que completa la evaluación de cada candidato.

Así se reparten los puntos

Cada periodista deberá ordenar a sus diez elegidos del primero al décimo puesto. De acuerdo con la posición que ocupe cada futbolista, recibirá una determinada cantidad de puntos.

El primer elegido sumará 15 puntos; el segundo, 12; el tercero, 10; el cuarto, 8; el quinto, 7; el sexto, 5; el séptimo, 4; el octavo, 3; el noveno, 2 y el décimo, 1.

Al finalizar la votación, el jugador que acumule la mayor cantidad de puntos será consagrado como ganador del Balón de Oro.

Y si hay empate, la definición tampoco queda librada al azar. En ese caso, se contabilizará quién recibió más veces el primer puesto entre los 100 periodistas. Si la igualdad continúa, se pasará a comparar las menciones en el segundo puesto y así sucesivamente hasta encontrar un desempate.

Messi y Lautaro, otra vez en la pelea

Con este escenario, Messi y Lautaro aparecen como los dos nombres argentinos que buscarán meterse en la discusión final. El primero lo hará con el peso de una trayectoria que ya lo llevó a conquistar el Balón de Oro en múltiples oportunidades. El segundo, con el crecimiento sostenido que lo convirtió en uno de los referentes del Inter y en una pieza importante de la Selección Argentina.

La elección tendrá en cuenta toda la temporada comprendida entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, incluyendo las principales competencias internacionales contempladas por el período.

Ahora resta conocer qué lugar ocupará cada argentino en la consideración de los 100 especialistas. Porque en una votación donde cada puesto vale y cada punto puede cambiar la historia, Messi y Lautaro no solamente competirán contra los mejores del mundo: también jugarán una particular batalla voto a voto por quedarse con el premio individual más buscado del fútbol.