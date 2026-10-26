El Balón de Oro es mucho más que una estatuilla para los futbolistas que alcanzan la cima de sus carreras. Cada año, el galardón entregado por la revista francesa France Football se convierte en el centro de todas las miradas y despierta curiosidad por su precio, sus dimensiones y los secretos de su fabricación. Aunque su nombre remite al metal precioso, su composición es bastante más compleja de lo que parece.

Una de las principales particularidades del trofeo es que no está hecho completamente de oro macizo. Su estructura comienza con dos piezas de latón que los artesanos moldean hasta obtener las dos mitades de una esfera. Después, ambas partes se unen mediante un trabajo de orfebrería que permite construir la forma de una pelota de fútbol, con sus característicos paneles y costuras.

El proceso continúa con una etapa de cincelado en la que se reproducen cuidadosamente los detalles de la superficie. Para conseguirlo, se utiliza un material de relleno que facilita el trabajo sobre el metal. Una vez terminada esa tarea, se retira el contenido y la pieza pasa por distintas instancias de pulido y grabado, fundamentales para lograr el acabado que distingue al premio.

Se viene una nueva gala del Balón de Oro

El brillo dorado aparece durante la fase final de la elaboración. La esfera recibe un baño de oro fino, que le otorga su apariencia característica sin convertirla en una pieza de oro macizo. Luego se incorpora el logotipo de France Football y se coloca el nombre del ganador correspondiente a cada edición, antes de completar el montaje.

Otro elemento distintivo es su base, fabricada con pirita, un mineral que presenta un aspecto metálico y puede confundirse visualmente con el oro. Esta piedra sostiene la esfera y aporta una terminación particular a la estatuilla. La combinación de latón, recubrimiento dorado y pirita explica por qué el valor material del trofeo no depende exclusivamente de la cantidad de oro utilizada.

En cuanto a sus dimensiones, las medidas habitualmente difundidas indican que el Balón de Oro mide 31 centímetros de alto, 23 de largo y 23 de ancho. Sin embargo, el peso exacto no cuenta con una confirmación oficial ampliamente documentada. Algunas publicaciones también estiman que su fabricación ronda los 3.000 euros, aunque esa cifra no constituye un precio oficial establecido por los organizadores.

Se viene una nueva gala del Balón de Oro

La elaboración está a cargo de Mellerio, histórica casa francesa de joyería que trabaja artesanalmente en la producción del galardón. El proceso demanda cerca de cien horas de labor especializada y comienza varios meses antes de la ceremonia. Orfebres, cinceladores, pulidores y grabadores intervienen en diferentes etapas para completar una pieza cuya terminación requiere precisión y experiencia.

La historia del premio comenzó en 1956, cuando el inglés Stanley Matthews se convirtió en el primer futbolista en recibirlo. Desde entonces, el reconocimiento atravesó cambios en sus reglas y consolidó su lugar entre las distinciones individuales más importantes del fútbol. Lionel Messi, con ocho conquistas, es el máximo ganador histórico, mientras que nombres como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé forman parte de las figuras asociadas a distintas etapas de la competencia por el galardón.