La ruptura entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca quedó en el pasado para la influencer brasileña, que volvió a apostar por su historia de amor con el cantante Zé Felipe. A tan solo 15 días de su separación del delantero del Real Madrid, la empresaria sorprendió al anunciar su reconciliación y un nuevo compromiso matrimonial.

El anuncio generó repercusiones por el poco tiempo transcurrido desde el final de su romance con el futbolista. Virginia y Vinicius habían oficializado su compromiso en septiembre, pero la relación terminó semanas después. Ahora, la creadora de contenido volvió a acercarse al padre de sus tres hijos y confirmó que decidieron darse otra oportunidad.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales, donde ambos publicaron un mensaje para explicar la decisión. “Aprovecho esta oportunidad para compartir que estamos juntos nuevamente, viviendo una fase de gran felicidad, unidad y complicidad”, expresó Virginia Fonseca, quien también se refirió a las posibles críticas que podía despertar la reconciliación.

La ex de Vinicius Jr. ¿Se casa?

En ese sentido, la influencer reconoció que sabe que habrá opiniones sobre el rumbo que eligieron. “Sabemos que muchos juzgarán y criticarán nuestras decisiones, pero hemos aprendido que lo que realmente importa es nuestra familia, nuestro amor, y la paz que hemos construido juntos”, sostuvo en la publicación que compartió con sus seguidores.

Además, el anuncio estuvo acompañado por imágenes familiares durante el cumpleaños número cuatro de una de sus hijas. La celebración se convirtió en el escenario elegido para comunicar esta nueva etapa junto a Zé Felipe, con quien Virginia tuvo tres hijos: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo.

En el mismo mensaje, la pareja recordó el tiempo que pasó separada y explicó qué los llevó a reencontrarse. “¡Dios escribió un nuevo capítulo en nuestra historia! En el 4to cumpleaños de nuestra princesa, tuvimos otro motivo para celebrarlo. Después de un tiempo separados, siguiendo caminos diferentes, la vida nos trajo de vuelta el uno al otro”, escribieron.

La ex de Vinicius Jr. ¿Se casa?

La declaración también incluyó una frase que dejó en claro la intención de reconstruir el vínculo y proyectar un futuro juntos. “Nuestro amor nunca dejó de existir, y hoy estamos reconstruyendo nuestra familia, más unidos, maduros, y con Dios al frente de todo. ¡Que esta vez sea para siempre!”, concluyeron Virginia Fonseca y Zé Felipe.

Mientras tanto, Vinicius Jr. quedó involucrado indirectamente en una noticia que volvió a poner su vida sentimental bajo la lupa. El delantero brasileño había anunciado su compromiso con Virginia apenas unas semanas antes de la ruptura, pero ahora la influencer decidió retomar su relación con el cantante y padre de sus hijos, en un giro inesperado que despertó la atención de sus seguidores.