En la antesala de lo que será el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni se refirió a cómo llega el equipo de cara al debut con Argelia, en una rueda de prensa donde lo acompaño Nicolás Otamendi. Además, el DT prácticamente confirmó la presencia de Dibu Martínez en el once a pesar de la fractura en un dedo de la mano del arquero.

"Estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar a un buen equipo con muy buenos jugadores. Estamos bien, confiados y llegamos en un buen momento”, empezó diciendo Scaloni en el encuentro con los medios, recordando también el traspié del inicio en la pasada Copa del Mundo: "Tenemos la experiencia del otro Mundial de que no todo se acaba en el primer partido".

Sobre el estado físico de Emiliano Martínez, remarcó que el arquero se encuentra preparado para ser de la partida: “Emiliano está bien, está disponible para mañana, creo que va a jugar". Por otra parte, no dio pistas sobre el equipo con el que enfrentará al elenco africano: "El resto del equipo se sabrá después del entrenamiento o mañana todavía no se los di a los chicos. Tengo mucho respeto y mucha ilusión por comenzar este campeonato de la mejor manera".

Además, el Gringo se refirió a la disponibilidad de Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes habían sufrido complicaciones físicas. “Todos quieren verlo dentro de la cancha, quieren verlo jugar. De mi parte será así. Siempre para nosotros ha sido fundamental y ahora mucho más. Se lo ve bien”, dijo sobre la Pulga, que será titular, mientras que respecto de la Araña, confirmó que se encuentra bien después del esguince de tobillo que lo marginó de los amistosos: "Julián tuvo ese problema en el tobillo, pero se recuperó y mañana será una opción más".

Por último y ante una nueva consulta sobre la formación que dispondrá para el debut, Scaloni no dio indicios de si utilizará una línea de tres, como probó en los entrenamientos previos, o si se mantendrá el esquema habitual: “La esencia del equipo será la misma más allá de jugar con dos o tres centrales. Hemos probado varias opciones”.

Otamendi, ante su último Mundial

El que acompaño a Scaloni en la conferencia previa al debut fue el experimentado zaguero, flamante incorporación de River. “Disfruto estos momentos con la selección, disfruto el día a día, con mis compañeros. Va a ser mi cuarto mundial y es maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país", comentó sobre las sensaciones previas a la que será su última Copa del Mundo. Además, el referente de la albiceleste contó que el plantel está preparado para el desafío de defender la corona: “Estoy contentísimo de tener la oportunidad de defender el título. Intentaremos dar lo mejor, nos preparamos para eso."